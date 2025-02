Un menor crític després de ser atropellat per un cotxe mentre anava en bicicleta

Un greu accident de trànsit ha tingut lloc aquest migdia a Castellar del Vallès (Barcelona). Un cotxe ha atropellat un grup de ciclistes a la carretera C-1415a mentre aquests circulaven per la via interurbana.

En el sinistre, un menor ha resultat ferit en estat crític. Els altres dos ciclistes que l'acompanyaven, un adult i un altre menor d'edat, han patit ferides menys greus.

Accident a la carretera C-1415a

Al voltant de la 1 del migdia, els serveis d'emergència han rebut l'avís d'un accident a la carretera C-1415a, al quilòmetre 26,8, a l'altura de Castellar del Vallès. Un vehicle ha envestit un grup de ciclistes que circulaven per la via, format per un adult i dos menors.

A conseqüència de l'impacte, un dels menors ha quedat en estat crític, mentre que els altres dos han patit lesions de menor gravetat. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha estat clau per estabilitzar els ferits i traslladar-los a centres hospitalaris.

Un menor en estat crític

Després de l'accident, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, quatre equips del SEM (un d'ells compartit amb bombers) i un equip dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc dels fets.

El menor en estat crític ha estat traslladat d'urgència en una ambulància medicalitzada a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on és atès. Per la seva banda, els altres dos ferits, l'adult i l'altre menor, han estat evacuats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

La carretera ha estat tallada en ambdós sentits fins que no han auxiliat els ferits i retirat el cotxe accidentat. Això ha ajudat a facilitar la feina dels serveis d'emergències.

Les autoritats han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i determinar les causes exactes de l'impacte.