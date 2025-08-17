Tragedia en la GI-623: un ciclista muere atropellado por un turismo

Un nuevo accidente en las carreteras catalanas ha terminado con un ciclista muerto en la mañana de este domingo, 17 de agosto. El ciclista circulaba por la GI-623 cuando un turismo le ha arrollado.

Un ciclista muere tras ser arrollado por un turismo

Un ciclista circulaba por la GI-623 cuando, en Viladamat, junto en el kilómetro 16,3, ha sido atropellado por un turismo. En ese momento, alguien que también circulaba por esa vía ha llamado al 112. El SEM ha recibido esta llamada a las 7:30 y ha movilizado los servicios necesarios.

El despliegue en el entorno ha sido notable: se han activado seis patrullas de Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y dos unidades del SEM.

Los profesionales sanitarios, al llegar al punto del accidente, han intentado salvarle la vida al ciclista, pero no ha sido posible.

Al mismo tiempo, los Mossos d'Esquadra han iniciado una conversación con el conductor del turismo para esclarecer lo que ha sucedido. En este momento, le han indicado que si se quería someter a una prueba de alcoholemia, a la que él ha aceptado sin problema.

El conductor del turismo se ha sometido voluntariamente a la prueba de alcoholemia: ha dado positivo. Ante ese resultado, los Mossos lo han detenido, acusándolo de conducir bajo los efectos del alcohol y por el atropello que ha causado la muerte del ciclista.

La carretera GI‑623 ha sido cerrada en ambos sentidos tras el accidente, lo que ha generado importantes trastornos. El tráfico en la zona se ha restablecido alrededor de las 9:15, hora en que ha quedado habilitada la circulación.

Otra muerte en las carreteras catalanas

Antes de las 8 de la mañana, el SEM ha recibido otra llamada informando que un motorista había tenido un accidente. Este se ha originado en la C-17, en la altura de Llosses.

Hasta allí se han desplazado varias dotaciones de Mossos d'Esquadra, bomberos y dos unidades del SEM. Al llegar al lugar, los servicios sanitarios han intentado reanimarle, pero el motorista ya había perdido la vida.

El motorista se había salido de la vía por motivos que aún se están investigando.