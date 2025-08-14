Morre un altre jove voluntari als incendis a Lleó: 'Vas ser fort i ho vas intentar'
Jaime Aparicio Vidales es trobava treballant a la zona de Nogarejas, on també va morir un company seu
La tragèdia ha tornat a sacsejar els afectats pels gravíssims incendis a Lleó. Aquest dijous, 14 d'agost, hem conegut la mort d'un segon brigadista voluntari, que havia ingressat en estat crític. Es tracta de Jaime Aparicio Vidales, un jove de 37 anys que es trobava ingressat a l'Hospital Universitari Río Hortega de Valladolid.
En Jaime es trobava treballant a l'incendi de Nogarejas, que es va propagar des de la província de Zamora a la de Lleó. En aquell mateix lloc va perdre la vida un company seu, Abel Ramos, després de ser envoltat per les flames. Tots dos lluitaven contra el foc, però la situació va acabar descontrolant-se.
Ara bé, Jaime va quedar en estat crític, amb el 85% del seu cos amb cremades, de les quals finalment no s'ha pogut recuperar. Finalment, ha perdut la vida al centre hospitalari en les primeres hores d'aquest dijous.
"Lleó torna a vestir-se de dol"
A les xarxes socials ja han aparegut diverses mostres de condol davant la mort del brigadista. "Avui, Lleó torna a vestir-se de dol", escriu el compte Raíces Roblanas. "El foc s'ha cobrat una segona vida: Jaime Aparicio Vidales, de 37 anys", assenyalen, explicant que la mort ha tingut lloc aquesta matinada.
En aquest sentit, han destacat la valentia d'en Jaime a l'hora de combatre les flames, que va pagar amb "greus cremades". "Enviem el nostre sincer condol a la família, amistats i companys, així com a tota la comunitat que avui sent aquesta pèrdua com a pròpia". "Abel i Jaime, dos noms, dues històries de lliurament que la terra mai oblidarà", conclouen.
També destaca el missatge emotiu compartit per un familiar d'en Jaime, després d'assabentar-se de la notícia. "Allà on anessis, sempre units, hi ha dies bons, dolents i regulars; ens has deixat un buit enorme", ha escrit un cosí seu.
En aquest sentit, el familiar ha destacat la valentia del brigadista, que no va dubtar a plantar-se davant el foc. "Vas ser fort i ho vas intentar, ni que no ho aconseguissis el mèrit hi és, era gairebé impossible i vas aguantar el que vas poder", ha afegit. "Ens deixes massa aviat", ha lamentat aquest familiar.
Altres tres ferits segueixen en estat crític
Cal esmentar que a Valladolid segueixen ingressades fins a 5 persones relacionades amb aquests incendis. Tres dels pacients es troben a la Unitat de Cremats de l'Hospital Universitari Río Hortega. Segons explica Lleó 24 hores, 3 ferits estan en estat crític i 2 a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
A més, un home de 78 anys es trobava ahir al Complex Assistencial Universitari de Lleó, després de patir cremades al 17% del seu cos. Posteriorment, va ser evacuat a l'Hospital Universitari de Getafe. Mentrestant, els efectius d'emergències segueixen lluitant contra les flames.
