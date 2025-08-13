Abel, el jove de 35 anys que va morir a l'incendi de Lleó: 'La vida no és justa'
El voluntari va perdre la vida lluitant contra les flames que arrasen el sud de Lleó, deixant un buit profund
Commoció absoluta a Lleó, on un violent incendi forestal fa diverses hores que arrasa el sud de la província. El foc es va propagar des de Zamora i diverses localitats s'han vist obligades a evacuar, mentre els equips d'emergència treballen sense descans. Les flames van començar a cremar diumenge passat a Molezuelas de la Carballeda i des de llavors no han deixat d'avançar.
I per si tot això no fos suficient, la tragèdia ha colpejat amb més força tota la regió. Les autoritats van confirmar la tràgica mort d'un jove voluntari que lluitava contra el foc. Es tracta d'Abel Ramos, que s'havia sumat a les tasques d'extinció sense dubtar-ho ni un segon.
Abel, el voluntari que va perdre la vida lluitant contra el foc
El jove Abel, de 35 anys, es trobava col·laborant com a voluntari en les tasques d'extinció de l'incendi declarat a Molezuelas de la Carballeda, Zamora. El foc havia creuat cap a la província de Lleó i s'estenia per diverses zones. Segons va explicar el conseller de Medi Ambient de Castella i Lleó, fins i tot va aportar la seva pròpia desbrossadora a l'operatiu.
La seva entrega va ser total, però el foc va avançar amb rapidesa. Dos fronts es van unir de manera sobtada i el van sorprendre en plena carretera de Nogarejas, deixant-lo sense escapatòria. Malgrat els esforços immediats per rescatar-lo, va ser impossible salvar-li la vida.
Un altre company seu va resultar ferit, tot i que amb lesions menys greus, i va rebre atenció mèdica posteriorment. La notícia de la seva mort va córrer ràpidament per La Bañeza, la seva ciutat natal, i per tota la comarca.
Allà era molt conegut, tant pel seu caràcter afable com per la seva passió pel món del motor. Participava en competicions i col·laborava de manera habitual com a voluntari en diferents iniciatives.
Amics i familiars acomiaden amb emoció l'heroi Abel
Els seus veïns el descriuen com una persona que sempre estava disponible quan algú necessitava ajuda. Aquesta disposició el va portar, una vegada més, a estar a primera línia davant d'un incendi que amenaçava llars i vides.
Les xarxes socials s'han omplert de missatges de comiat. Amics i familiars han compartit fotos d'Abel en curses, en celebracions i en moments quotidians. Els seus amics i companys del club han deixat missatges dels més emotius per acomiadar-lo.
L'Ajuntament de La Bañeza ha expressat la seva pena i ha traslladat el seu condol a la família. També va reconèixer la valentia d'Abel i el seu compromís, destacant que el seu gest reflecteix el millor de l'esperit solidari dels pobles.
La seva mort recorda l'enorme risc al qual s'enfronten els qui combaten les flames, siguin professionals o voluntaris. També demostra que, més enllà de les xifres i els parts oficials, darrere de cada incendi hi ha històries personals que mereixen ser explicades.
Abel Ramos deixa un exemple d'entrega que la seva gent no oblidarà. A La Bañeza, el dolor és profund. Però també ho és l'orgull d'haver tingut entre els seus veïns algú que no va dubtar a arriscar-ho tot per protegir els altres.
