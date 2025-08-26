Sebi, el valent policia de 33 anys que va donar la seva vida en una persecució a Lugo
La mort d’un jove policia ha commocionat tots els seus veïns, generant moltíssimes mostres de suport
La tragèdia va colpejar Monforte de Lemos (Lugo) la nit del 22 d’agost. Eusebio Cuesta, conegut afectuosament com a 'Sebi', va morir en ple acte de servei durant una persecució que va acabar de manera fatal. La seva mort ha commocionat tota la comunitat i els cossos policials de la regió.
Amb només 33 anys, en Sebi va perdre la vida en xocar el seu furgó policial contra una paret mentre perseguia un conductor que fugia d'una prova d’alcoholèmia. Aquest jove policia s’havia traslladat feia dos anys al seu poble natal després d’haver treballat a Ferrol i era recordat pel seu gran compromís. Els seus companys destaquen el seu caràcter generós i el recorden entre llàgrimes.
Una vocació heretada i cultivada
La vocació d’en Sebi per la policia local no va ser casualitat, perquè el seu pare i el seu avi també van ser agents. De fet, ell va perdre el seu pare amb 2 anys, tot i que sempre ha portat amb orgull la tradició familiar, revela El Español. Des de jove va sentir la vocació, i això va quedar clar quan va superar les proves per ser auxiliar de Policia Local a Monforte.
Durant la seva formació i preparació d’oposicions, en Sebi es va distingir per la seva dedicació i companyonia. Un col·lega recorda com compartia apunts i estudiaven junts: “El vaig conèixer fa cinc anys. Sense conèixer-me de res es va bolcar moltíssim amb mi, no dubtava a passar-me els apunts i anàvem junts als exàmens, era tot bondat”.
La seva personalitat també es reflectia en el tracte amb els veïns. Des dels seus primers dies com a agent, es va guanyar la confiança de tothom, saludant constantment al carrer i resolent situacions amb eficàcia. Per a qui va treballar amb ell, era un exemple de professionalitat i humanitat, capaç d’afrontar la complexitat de la feina policial amb senzillesa.
La nit fatal i la resposta de la comunitat
El divendres 22 d’agost, en Sebi feia un control de documentació al carrer de Leopoldo Calvo Sotelo. Va observar un conductor amb una actitud sospitosa i, juntament amb el seu company Francisco Cao de Jesús, va iniciar una persecució per detenir-lo. Malauradament, el furgó va sortir de la via, causant la mort instantània de l’agent mentre el seu company roman ingressat.
El conductor, un guàrdia civil de 52 anys en reserva, va ser alliberat després de declarar i se li va retirar el carnet. Mentrestant, Monforte viu dies de dol, amb l’Ajuntament decretant tres jornades oficials i proposant concedir a en Sebi la Medalla de l’Ajuntament a títol pòstum.
La resposta de veïns i companys ha estat massiva. Desenes de persones van assistir al seu funeral i nombroses institucions policials van mostrar el seu suport. La imatge d’en Sebi roman viva com a símbol de valentia i bondat, recordant a tothom que la seva vida va ser un exemple de servei públic i entrega sense reserves.
