Terrible: un home ha mort després d’un greu accident entre dues motos i un cotxe
La col·lisió s'ha produït aquest diumenge al voltant de les 13.25 hores a Màlaga: la víctima és un home de 45 anys
Tragèdia als carrers de Màlaga aquest diumenge. Un home de 45 anys ha perdut la vida en un greu accident de trànsit ocorregut en ple centre de la ciutat. El succés ha tingut lloc a la confluència de l'avinguda Manuel Agustín Heredia amb el carrer Córdoba.
L'accident, que s'ha produït a les 13:25 hores, ha consistit en una col·lisió múltiple en què s'hi han vist implicades dues motocicletes i un turisme. Segons les primeres informacions, l'impacte ha tingut lloc en un encreuament molt transitat.
Segons ha informat el Servei d'Emergències 112 Andalusia, diversos testimonis van alertar el centre coordinador després de presenciar el xoc. A partir d'aquell moment, i com és habitual en aquest tipus de situacions, es va activar de seguida el protocol d'emergències.
Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local i els serveis sanitaris, que van atendre la situació. Malgrat els esforços del personal mèdic, un home de 45 anys no va aconseguir sobreviure a les ferides provocades per l'impacte.
De moment, no s'ha confirmat el nombre de ferits ni la gravetat del seu estat, tot i que no es descarta que hi hagi més afectats. La Policia Local ja ha iniciat la investigació per esclarir les causes de l'accident.
S'estan analitzant les circumstàncies del sinistre i recollint testimonis dels presents per poder reconstruir el que ha passat. També es revisaran les càmeres de trànsit de la zona, ja que es tracta d'un punt amb força vigilància per la seva proximitat al port.
Aquest nou accident torna a posar sobre la taula la necessitat d'extremar la precaució al volant. A més, planteja la importància de continuar reforçant les mesures de seguretat viària tant per a conductors com per a motoristes.
El succés ha causat un gran impacte entre els testimonis i veïns de l'entorn, on no és habitual aquest tipus d'accidents greus. El trànsit a la zona s'ha vist afectat durant diverses hores, tot i que ja ha estat restablert amb normalitat.
Les autoritats continuen treballant per esclarir amb detall les circumstàncies de l'accident. A més, s'estan recopilant proves i testimonis amb l'objectiu de determinar possibles responsabilitats.
