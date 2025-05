Gerra d’aigua freda de la Guàrdia Civil aquest estiu: si fas això, et multaran

Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de desplaçaments per carretera, molts conductors intenten esquivar les multes de velocitat utilitzant mètodes il·legals. Tanmateix, la DGT i la Guàrdia Civil adverteixen que aquestes pràctiques no només són il·legals, sinó que poden comportar dures sancions. Així que en aquesta època de l'any cal estar ben atent i no intentar esquivar les normes i lleis vigents.

Un dels mètodes més detectats consisteix a manipular la matrícula del vehicle per evitar ser identificat pels radars de velocitat. Molts conductors col·loquen una làmina magnètica sobre la matrícula, cosa que impedeix que les càmeres captin els números i lletres. En alguns casos, aquest sistema està fins i tot controlat per un comandament a distància.

El truc s'ha tornat viral a les xarxes socials amb vídeos demostratius. No obstant això, la Guàrdia Civil ja ha anunciat multes de fins a 6.000 euros i la retirada de sis punts del carnet de conduir per a qui manipuli les matrícules. A més, fer-ho suposa obstaculitzar la tasca de control i seguretat viària, per la qual cosa pot tenir conseqüències penals.

La DGT intensifica el control

Davant l'augment d'aquestes infraccions, la DGT ha reforçat el seu arsenal tecnològic. Avui dia, compta amb prop de 1.300 radars mòbils, 800 de fixos i 100 de tram. A més de 13 helicòpters pegasus capaços de detectar infraccions des de l'aire.

Aquests dispositius realitzen més de 3.000 hores de vigilància a l'any i detecten prop de 20.000 infraccions anuals. Actualment hi ha diversos tipus de radars a Espanya, entre els quals destaquen els fixos, els de tram i els mòbils. Així mateix, també existeixen els velolàser, els quals compten amb tecnologia làser d'alta precisió, molt difícil d'eludir.

Les autoritats demanen no recórrer a sistemes fraudulents

També hi ha els pegasus, amb càmeres instal·lades en helicòpters, els de semàfor i els radars de cascada. Finalment, existeixen les càmeres de cinturó, capaces de detectar si els ocupants del vehicle porten posat el cinturó de seguretat. La mateixa DGT posa a disposició del públic un mapa interactiu al seu web on es poden consultar els radars fixos, càmeres de control de trànsit i Zones de Baixes Emissions.

No obstant això, els radars mòbils, remolc o els pegasus no apareixen reflectits al mapa, per la qual cosa la seva localització és imprevisible. Davant això, la Guàrdia Civil recorda a tots els conductors que revisin el seu vehicle, especialment la matrícula, i que no recorrin a sistemes fraudulents. Complir amb les normes de trànsit no només evita sancions, sinó que salva vides.