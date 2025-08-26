Iván, el jove esportista de 17 anys que ha mort tràgicament a Sòria: 'Un dolor immens'
Les xarxes s'han omplert de missatges de commoció després del sobtat comiat d'aquesta promesa del ciclisme espanyol
La localitat malaguenya de Colmenar Viejo viu dies de dolor després de la tràgica pèrdua d'un dels seus veïns més estimats: Iván Meléndez Luque. Es tracta d'un ciclista de només 17 anys que va morir dissabte passat mentre participava a la IX Vuelta Ciclista Ribera del Duero. L'esportista, membre de l'equip Cabberty U19 Team de Tenerife, es va veure implicat en una caiguda massiva durant la segona etapa de la competició.
L'accident fatal, segons El Español, va tenir lloc a l'encreuament de l'N-234 amb accés a El Amogable, en ple bosc de Pinar Grande (Sòria). Va ser just allà on una aparatosa caiguda grupal li va acabar costant la vida. Tot i la ràpida intervenció dels serveis sanitaris, no es va poder fer res per salvar Iván Meléndez.
Una comunitat consternada
La notícia va provocar una onada de consternació tant a Colmenar com al món ciclista nacional. L'Ajuntament de Colmenar va decretar diversos dies de dol oficial com a mostra de respecte. També en memòria d'un jove descrit per familiars, amics i veïns com a "estimat, generós i apassionat pel ciclisme".
En un emotiu comunicat, el consistori va expressar el sentiment general de la població. "Et trobarem a faltar i t'estarem sempre agraïts per tot el que ens vas donar i ens vas ensenyar", van escriure. Així mateix, van subratllar que la seva absència deixa "un buit impossible d'omplir, però el seu record romandrà sempre entre nosaltres"
Des de l'equip Cabberty U19 Team i l'Àrea d'Esports del Cabildo Insular de Tenerife també es van sumar a les condolences. Tot plegat transmetent "el nostre més sincer condol i tot el suport a la família del jove ciclista malagueny en aquests moments difícils". L'organització de la competició va decidir cancel·lar totes les activitats de dissabte en senyal de dol i va compartir un missatge de suport.
Diumenge, la plaça de la Hispanidad d'Aranda de Duero es va convertir en escenari d'un sentit homenatge en memòria d'Iván Meléndez. Ciclistes, aficionats i veïns es van unir en un acte silenciós per retre tribut a un esportista que ha vist truncada la seva prometedora carrera. L'impacte de la seva mort va traspassar les fronteres de la seva localitat natal i del mateix pilot.
Les xarxes socials s'inunden de missatges de suport
El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va expressar el seu pesar a través del seu perfil a la xarxa social X. Allà, va escriure: "Tot el meu afecte i suport a la seva família, amics, companys i al ciclisme espanyol". Iván Meléndez Luque era considerat una de les joves promeses del ciclisme andalús i nacional.
Amb un futur que es preveia brillant, la seva dedicació i esforç l'havien portat a formar part d'una esquadra de projecció. La tràgica circumstància de la seva mort ha commocionat l'esport espanyol, recordant la fragilitat de la vida. Aquests dies, Colmenar i tot l'entorn ciclista guarden silenci i memòria per un jove que va morir practicant allò que estimava.
