Sebi, el valiente policía de 33 años que dio su vida en una persecución: 'Era bondad'

La tragedia golpeó a Monforte de Lemos (Lugo) la noche del 22 de agosto. Eusebio Cuesta, conocido cariñosamente como 'Sebi', falleció en pleno acto de servicio durante una persecución que terminó de forma fatal. Su muerte ha conmocionado a toda la comunidad y a los cuerpos policiales de la región.

Con solo 33 años, Sebi perdió la vida al chocar su furgón policial contra una pared mientras perseguía a un conductor que se negaba a someterse a una prueba de alcoholemia. Este joven policía municipal se había trasladado hacía dos años a su pueblo natal tras haber trabajado en Ferrol y era recordado por su gran compromiso y cercanía. Sus compañeros destacan su carácter generoso y lo recuerdan entre lágrimas.

Una vocación heredada y cultivada

La vocación de Sebi por la policía local no fue casualidad. Su padre y su abuelo también fueron agentes, y aunque perdió a su padre a los dos años, siempre llevó con orgullo la tradición familiar, revela El Español. Desde muy joven sintió la vocación, y eso quedó claro cuando superó las pruebas para ser auxiliar de Policía Local en Monforte.

Durante su formación y preparación de oposiciones, Sebi se distinguió por su dedicación y compañerismo. Un colega recuerda cómo compartía apuntes y estudiaban juntos: “Le conocí hace cinco años. Sin conocerme de nada se volcó muchísimo conmigo, no dudaba en pasarme los apuntes e íbamos juntos a los exámenes porque los dos somos de Monforte de Lemos, era todo bondad”.

Su personalidad también se reflejaba en el trato con los vecinos. Desde sus primeros días como agente, se ganó la confianza de todos, siendo saludado constantemente por la calle y resolviendo situaciones con calma y eficacia. Para quienes trabajaron con él, era un ejemplo de profesionalismo y humanidad, capaz de enfrentar la complejidad del trabajo policial con sencillez.

La noche fatal y la respuesta de la comunidad

El viernes 22 de agosto, Sebi realizaba un control de documentación en la rúa Leopoldo Calvo Sotelo. Observó a un conductor en actitud sospechosa y, junto a su compañero Francisco Cao de Jesús, inició una persecución para detenerlo. Lamentablemente, el furgón se salió de la vía y chocó contra una edificación en Ribas Altas, causando la muerte instantánea del agente mientras su compañero permanece ingresado en el Hospital Comarcal.

El conductor, un guardia civil de 52 años en reserva, fue liberado tras declarar y se le retiró el carné mientras continúa la investigación. Mientras tanto, Monforte de Lemos vive días de luto, con el Ayuntamiento decretando tres jornadas oficiales y proponiendo conceder a Sebi la Medalla del Ayuntamiento a título póstumo.

La respuesta de vecinos y compañeros ha sido masiva. Decenas de personas acudieron a su funeral y numerosas instituciones policiales mostraron su apoyo. La imagen de Sebi permanece viva como símbolo de valentía y bondad, recordando a todos que su vida fue un ejemplo de servicio público y entrega sin reservas.