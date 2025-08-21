Aquesta és la causa de la mort de l'estimat jutge Frank Caprio: 'El seu llegat viu'
Caprio era popular des de feia anys per la seva aparició en un programa de televisió que ha traspassat fronteres
El jutge Frank Caprio, cèlebre als Estats Units gràcies al programa de televisió Caught in Providence, ha mort amb 88 anys. La gran notícia ha fet la volta al món, ja que la seva popularitat era mítica des de feia anys. Ara, tot i la seva edat, són molts els que han lamentat la seva mort.
La causa ha estat un càncer de pàncrees que patia des de finals de 2023. La seva família va confirmar la notícia a través d'un comunicat en què va destacar la seva valentia, humanitat i profund sentit de la compassió. "El jutge Frank Caprio va morir pacíficament a l'edat de 88 anys després d'una llarga i valenta lluita contra el càncer de pàncrees", expliquen.
"Apreciat per la seva compassió i convicció en la bondat, va commoure la vida de milions de persones amb la seva feina als tribunals i més enllà", sentencia la família. Caprio, conscient de la gravetat de la seva malaltia, va compartir setmanes abans de la seva partida un emotiu vídeo al seu compte d'Instagram. En ell demanava als seus seguidors que el tinguessin present en les seves oracions, manifestant la seva fe i confiança en Déu.
El missatge de Caprio uns dies abans de morir
"M'adreço a vosaltres demanant-vos que em recordeu en les vostres oracions. Soc un gran creient en el poder de les oracions", va expressar amb serenitat, rebent milers de missatges de suport d'arreu del món. Amb tot, res s'ha pogut fer per salvar-li la vida.
Francis 'Frank' Caprio va ser durant dècades jutge principal del Tribunal Municipal de Providence, a l'estat de Rhode Island. Tanmateix, el seu nom va traspassar els límits judicials gràcies a la seva participació a Caught in Providence, un programa televisiu que mostrava casos reals. A diferència d'altres formats judicials a televisió, la producció se centrava en infraccions menors.
Multes de trànsit o petites violacions de normatives locals eren els casos habituals. El que el distingia era el tracte humà de Caprio: amb empatia, humor i sentit comú, es va guanyar l'estima de l'audiència. Caught in Providence va començar a emetre's l'any 2000, tot i que la seva versió més popular es va consolidar a partir de 2015.
Des de llavors, el programa va es va emetre a l'NBC, CBS, FOX i CW, i posteriorment va arribar a una audiència global gràcies a les plataformes digitals. A YouTube, per exemple, els clips amb les seves sentències acumulen milions de visualitzacions, convertint el jutge en una figura mediàtica i propera.
Un llegat que perdurarà
El seu lema, "Un tipus de jutge diferent, una cort com cap altra", resumia l'esperit del format. El 2021, el programa va ser nominat al Daytime Emmy, consolidant el reconeixement a un enfocament innovador de justícia i calidesa humana. La mort de Caprio ha despertat mostres d'afecte arreu del món.
Polítics, col·legues, mitjans de comunicació i sobretot ciutadans comuns que el van conèixer a través de la pantalla han compartit missatges de comiat. Per a molts, el jutge representava una visió més humana de la justícia. Sempre lluny del rigor inflexible i més propera a l'entesa de les realitats personals dels acusats.
El seu llegat, asseguren els familiars i amics, viurà en les vides que va tocar i en les lliçons d'empatia i humanitat que va transmetre. Encara que ja no serà present a la cort de Providence, el record de Frank Caprio continuarà sent inspiració per a futures generacions de jutges. Així com per a milions d'espectadors que van trobar en ell un referent de bondat i justícia amb rostre humà.
