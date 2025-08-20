Avís dramàtic de Paco Castañares, expert en incendis: 'No es poden apagar...'
L'expert revela sense embuts quins són els motius principals que agreugen cada estiu els incendis
Als mesos més calorosos de l'any, Espanya torna a enfrontar-se al drama dels grans incendis forestals. Les imatges de flames descontrolades, mitjans aeris treballant sense descans i veïns evacuats ja són una rutina a moltes zones rurals del país.
Darrere de cada foc, es repeteixen els discursos oficials i els esforços per demostrar que s'està fent tot el possible. Tanmateix, cada cop són més les veus que qüestionen si aquestes accions serveixen realment per a res quan les condicions del terreny i del clima ho compliquen tot.
"No és possible aturar-los"
Un dels majors coneixedors del medi forestal, Paco Castañares, ha llançat un missatge que incomoda, segons informa El Mundo. No pas per alarmista, sinó perquè desmunta la narrativa oficial. "No es tracta d'un problema de manca de mitjans, és que no és possible aturar-los", assegura aquest veterà de la lluita contra el foc.
Castañares va ser director general de Medi Ambient de la Junta d'Extremadura entre 1989 i 1994. Actualment, presideix l'Associació Extremenya d'Empreses Forestals i del Medi Ambient (AEEFOR). Des de fa anys, insisteix que la clau està en la prevenció i en el món rural.
Referint-se a l'incendi de Jarilla (Càceres), ha estat taxatiu. "És inútil el que s'està fent, i no ho és ara, que ha passat una setmana des del seu inici, sinó des dels primers cinc o deu minuts". Segons explica, aquests incendis tenen una energia tal que cap operatiu pot contenir-los.
I sentencia amb una frase que ho resumeix tot: "Aquests incendis no es poden apagar, són bombes atòmiques i els hidroavions els fan pessigolles".
Tempestes de foc i vegetació abandonada
L'expert descriu incendis que s'alimenten a si mateixos. "Tenen tanta intensitat que alteren l'atmosfera i alliberen energia suficient per generar tempestes, llamps, vents... i així multipliquen la seva força i velocitat".
En aquest tipus de focs, l'aigua llançada per mitjans aeris ni tan sols arriba a tocar les flames. "S'evapora abans de fer-ho", sosté. Assegura que arriben a temperatures de fins a 1.200 graus centígrads, generant columnes de fum que superen els 14 quilòmetres d'alçada.
Al seu parer, l'arrel del problema està en l'abandonament del territori. Anys d'aridesa acumulada, manca de neteja forestal i camins rurals tancats són el brou de cultiu perfecte. "Abans es cremaven 50 hectàrees en minuts; ara, mínim 2.000", alerta.
Prioritzar la vida humana davant focs imparables
Davant d'aquest escenari, Castañares proposa una estratègia clara: protegir les persones abans que intentar l'impossible. "Els mitjans han d'estar als pobles, no fora. Hi ha una sensació d'abandonament", afirma.
A més, creu que cal aturar i reorganitzar. "Haurien de retirar els pilots perquè descansin i estiguin llestos quan realment se'ls necessiti", suggereix. Tot això, diu, és més efectiu que seguir el "paripé polític"
L'expert també denuncia el que anomena "l'economia del foc". Segons les seves dades, apagar un incendi costa uns 20.000 euros per hectàrea. Però amb només 2.000 per hectàrea, una gestió preventiva evitaria catàstrofes.
Com a exemple, cita el cas de Jarilla: 12.000 hectàrees calcinades i 24 milions d'euros gastats. "Amb la meitat d'aquests diners, en deu anys tindríem allà un verger. I un futur per als pobles", conclou amb contundència.
