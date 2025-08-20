Mata a trets el seu cunyat i fereix la seva germana a Granada: 'No tenia cap motiu'
Commoció en un petit poble després d’un enfrontament inexplicable que ha acabat amb dues persones mortes
La localitat granadina d'Arenas del Rey segueix commocionada després del brutal succés ocorregut la nit de dilluns, 18 d'agost. Segons recull El Español, Tarsicio Fernández Naveros, de 60 anys, va irrompre a l'habitatge de la seva germana María José i el seu cunyat Antonio Almenara, ambdós de 63 anys. Un cop allà, els va disparar amb una escopeta de caça.
L'Antonio va morir a l'acte després de rebre un impacte al pit, mentre que la María José va resultar greument ferida a una cama. Hores després, els metges es van veure obligats a amputar-li l'extremitat. Després de cometre l'agressió, el mateix Tarsicio va tornar al seu habitatge, situat a escassos set metres de la casa del matrimoni.
Allà mateix va posar fi la seva vida amb una altra arma de foc, en el que tot apunta a un acte suïcida. Els fets van ocórrer passades les 23:30 hores al carrer Bisbe Hurtado. Va ser llavors quan diversos veïns van sentir detonacions i van alertar el servei d'emergències 112.
Una nit amb final inesperat
"Tant Antonio com un veí estaven prenent la fresca a la porta de casa i li van disparar", va relatar un sanitari a El Español. Posteriorment, la María José va sortir en sentir l'estrèpit i també va ser ferida per un tret. L'alcalde, Pedro Ramos, va explicar que abans de disparar al seu cunyat, Tarsicio va apartar un veí dient-li: "Amb tu no va res d'això".
Després de l'agressió, va ser una de les filles del presumpte assassí qui va aconseguir arrabassar-li l'arma homicida mentre li recriminava: "Però què has fet?". Minuts més tard, es va desplaçar a un paratge pròxim, a 1 km del nucli urbà, on va posar fi a la seva vida amb un altre rifle. Els veïns asseguren no entendre el que ha passat.
"No sé què dir-te, perquè no tenia cap motiu per matar-lo. És mentida que hi hagués una baralla entre tots dos. Vivien en una casa davant de l'altra i es portaven bé", asseguren.
Així mateix, expliquen que els fills de les dues famílies, de fet, "es portaven força bé", va declarar un resident al citat diari. "Eren tots bones persones i se'ls tenia estima aquí, encara que cadascú a la seva manera. Està sent força dur"
Un cas sense antecedents
L'Àrea Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil dirigeix la investigació per esclarir totes les circumstàncies del crim. Encara que tot apunta a un cas sense antecedents d'enfrontaments ni disputes familiars conegudes. El succés es va produir dies abans de la clausura de les festes al municipi, motiu pel qual es van decretar tres dies de dol.
"Amb profund respecte, transmetem el nostre condol i suport a la família i afins, acompanyant-los en aquests moments difícils", va expressar la corporació municipal. La commoció a Arenas del Rey és absoluta. Com explica un dels veïns: "El poble està consternat perquè no entenem res"
Més notícies: