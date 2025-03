Nou gir de 180 graus en el cas de Madeleine McCann: dues dones estan sent investigades

El cas Madeleine McCann, la petita que va desaparèixer el maig de 2007 a Praia da Luz (Portugal), continua sent un dels casos més mediàtics i misteriosos de la història recent. La nena, de només tres anys, va desaparèixer mentre estava de vacances amb la seva família en un apartament. Des d'aleshores, el seu cas ha estat objecte de diverses investigacions, teories i especulacions, però malgrat els esforços de la policia i l'atenció internacional, no s'ha aconseguit localitzar-la.

Al llarg dels anys, el cas ha tingut diversos girs i sospitosos. No obstant això, avui dia encara no s'ha aconseguit esclarir què va succeir amb Madeleine McCann. L'any 2017, la policia portuguesa va tancar la seva investigació, encara que les autoritats britàniques han continuat el cas de manera independent.

Dues dones estan sent investigades

Durant tot aquest temps, diverses persones han estat assenyalades com a possibles sospitoses. No obstant això, cap d'aquestes acusacions ha tingut prou evidència per tancar el cas. Malgrat les dificultats, l'esperança de trobar respostes mai ha desaparegut.

Ara com ara, la desaparició de Madeleine McCann continua sent un misteri sense resoldre, i són moltes les persones que intenten trobar respostes. Tanmateix, algunes d'aquestes persones han creuat límits, arribant fins i tot a fregar l'assetjament cap als pares de la petita, Kate i Gerry McCann.

De fet, dues dones han estat acusades d'assetjar els pares de la petita Madeleine, Kate i Gerry McCann. La notícia ha sorprès a molts, ja que això afegeix una nova capa de complexitat al cas. Les dues acusades són Karen Spragg i Julia Wandel, que s'enfronten a càrrecs greus pel seu comportament cap als McCann.

Karen Spragg, una dona de 60 anys, va ser acusada aquest dijous, 27 de març, per la Policia del comtat de Leicestershire. Segons les autoritats, Spragg està sent investigada per assetjament amb greu alarma o angoixa. Els fets van ocórrer entre el 3 de maig de 2024 i el 21 de febrer de 2025.

L'acusada, natural de Cardiff, serà presentada davant el Tribunal de Magistrats de Leicester. Spragg s'enfrontarà a càrrecs juntament amb una altra jove implicada en aquest cas. Una altra dona que ha estat identificada com Julia Wandel, una polonesa de 23 anys que ha atret l'atenció mediàtica en els últims mesos.

Wandel es va fer viral l'any 2023 quan va assegurar al seu compte d'Instagram que ella era Madeleine McCann. Al seu perfil, la jove va difondre teories sobre la desaparició, afirmant que ella havia estat segrestada quan era petita. La seva història va ser recollida per mitjans de comunicació internacionals, i fins i tot va participar en programes de televisió.

La seva aparició als mitjans va atreure l'atenció de moltes persones, però la situació ha fet un gir inesperat. La policia va acusar Wandel d'assetjament, ja que suposadament havia assetjat els pares de Madeleine. Les autoritats la van detenir a l'aeroport de Bristol el 21 de febrer de 2025, després de la seva arribada des de Polònia.

Els càrrecs contra Wandel inclouen quatre acusacions d'assetjament als McCann. Aquests actes d'assetjament s'haurien comès entre gener i febrer de 2025. Així que la jove polonesa també serà portada davant el tribunal.

Aquest desenvolupament en la investigació del cas Madeleine McCann ha deixat perplexos a molts. Mentre el misteri sobre la desaparició de la nena continua sense resoldre's, les acusacions d'assetjament als McCann afegeixen una nova dimensió al cas.