Mor amb tan sols 21 anys Alejandro, conegut esportista aragonès: 'Estem consternats'

El futbol base aragonès està de dol després de la mort d'Alejandro Benavides Cerezo, jove tècnic de l'equip de Primera Aleví de la UD Amistad. Als 21 anys, Alejandro Benavides ha perdut la vida en les últimes hores a Saragossa a causa d'una greu malaltia. Tot això deixant un profund pesar en el món de l'esport regional.

La notícia va ser donada a conèixer per la UD Amistad a través de les seves xarxes socials a la tarda de dimecres. En el seu emotiu comunicat, el club va expressar la seva consternació per la tràgica pèrdua i va enviar el seu suport a la família i éssers estimats. "Lamentem comunicar la mort d'Alejandro Benavides als 21 anys, component del cos tècnic del Primer Aleví", escrivien.

El missatge seguia: "Estem consternats per aquesta pèrdua, i només podem donar suport a tota la seva família en aquests moments tan horribles. Descansa en pau Alejandro, sempre et portarem en els nostres cors", va expressar el club. La seva pèrdua també ha afectat la Federació Aragonesa de Futbol, que ha manifestat el seu pesar a través d'un missatge públic.

Multitud de missatges públics per la mort d'Alejandro Benavides

"La junta directiva de la Real Federación Aragonesa de Fútbol acompanya en el sentiment a familiars i amics en aquests moments de profund dolor per aquest greu infortuni", va assenyalar l'entitat. Alejandro Benavides també va deixar empremta en el Racing Club Zaragoza, equip en el qual va jugar i on era molt estimat. Des del club han expressat el seu "profund dolor" per la pèrdua de qui va ser part de la seva història esportiva.

"Bena, sempre et recordarem. Formes part del nostre club i sempre estaràs en els nostres cors", va destacar l'entitat en un comunicat. També han aprofitat per enviar "tot l'afecte i l'ànim als seus familiars, afins i amics".

Alejandro Benavides era un apassionat del futbol i s'havia convertit en un referent per als joves jugadors als quals entrenava. El seu compromís i dedicació a l'esport base el van fer guanyar el respecte i l'afecte de qui el van conèixer. El seu llegat romandrà en la memòria de la comunitat futbolística aragonesa, que avui plora la seva prematura pèrdua.

Defuncions que deixen en xoc la comunitat esportiva

La mort d'Alejandro Benavides no ha estat l'única en un entorn esportiu espanyol aquest any. El passat mes de febrer va morir Jessica Carrizosa, una jugadora de la Unión Deportiva Paterna. En aquesta ocasió, la notícia va arribar després d'un atropellament mortal.

Una vegada més, les xarxes socials es van omplir de missatges de suport i consternació. Qualsevol mort és un cop dur per a la família i amics, però quan es tracta d'algú jove, el dolor és immensurable. Un dolor que només es pot homenatjar fent el que ells més estimaven: jugar a futbol.