Gir de 180° en el cas Madeleine McCann: la prova que ho canvia tot

Julia Wandelt, una jove polonesa que el 2023 va afirmar ser la desapareguda Madeleine McCann, ha generat una nova onada d'especulacions. Cal recordar que Madeleine McCann va desaparèixer el 3 de maig de 2007 mentre estiuejava amb els seus pares a l'Algarve, Portugal. La nena va ser vista per última vegada a la seva habitació, durant la nit, quan els seus pares sopaven en un restaurant proper.

La seva desaparició va desencadenar una investigació mediàtica i complexa, involucrant les autoritats portugueses, britàniques i internacionals. Des d'aleshores, s'han generat milers de teories sobre el que va succeir. Malgrat els intensos esforços per trobar-la, el cas continua sent un dels misteris més impactants del segle XXI.

Ara bé, sembla que Julia Wandelt podria aportar una mica de llum al cas. I és que la polonesa ha revelat a les seves xarxes socials els resultats d'una prova d'ADN que, segons ella, confirmaria la seva teoria. La jove assegura que les anàlisis fetes mostren que el seu ADN coincideix en un 69,23% amb el de Gerry McCann, el pare de Madeleine.

El cas de Madeleine McCann continua sense resoldre's

Julia Wandelt, qui va començar a rebre atenció mediàtica després de la revelació de la seva teoria, havia suggerit en les seves publicacions que podria ser Madeleine McCann. Tot això basant-se en diverses similituds físiques i familiars que havia descobert. Va compartir a les seves xarxes socials fotos de la seva infància i comparacions amb imatges de la petita Madeleine McCann, alimentant les especulacions.

No obstant això, els experts inicialment van desestimar la seva teoria, assenyalant que no hi havia prou proves per sostenir-la. El gir arriba amb la publicació dels resultats d'una nova prova d'ADN que, segons ella, va ser revisada per un expert en genètica. Aquest especialista hauria comparat l'ADN de la jove polonesa amb les mostres de Madeleine McCann recollides al lloc de la seva desaparició a Portugal.

El resultat és el d'una coincidència del 69,23% amb l'ADN de Gerry McCann. Per la qual cosa, segons l'informe, indicaria que podria haver-hi una “connexió familiar gairebé segura”. Encara que el percentatge no és una coincidència completa, els resultats de l'anàlisi han sorprès.

El dolor dels pares de Madeleine McCann

No obstant això, les autoritats encara no s'han pronunciat sobre la validesa d'aquests resultats. Per la seva banda, el matrimoni McCann, que fa anys que està en silenci, prefereix no fer comentaris sobre aquesta nova informació. No hi ha dubte que aquest nou episodi podria alterar significativament la investigació de la desaparició de Madeleine McCann.

Per la qual cosa s'obre una vegada més la porta a noves incògnites sobre un dels casos més desconcertants de la història recent. Una història que en el seu moment va commocionar a tot el món i que, dècades després, continua coberta d'incògnites. Ara caldrà veure com segueix aquest relat que sembla no tenir fi.