Gran notícia per a la família de Sebastián, el jove de 26 anys desaparegut a Barcelona

L'angoixa ha acabat per a la família de Sebastián, un jove desaparegut el passat diumenge a Barcelona. Després de diversos dies d'incertesa, els Mossos d'Esquadra han confirmat la seva localització. La notícia ha estat rebuda amb gran alleujament pels seus éssers estimats.

Des de la seva desaparició el passat 23 de març, la seva família no va deixar de buscar-lo. La difusió del cas a les xarxes socials i la col·laboració ciutadana van ser fonamentals. Finalment, aquest dimecres 26 de març, les autoritats van aconseguir trobar-lo.

Sebastián ha estat localitzat després de diversos dies de recerca

Sebastián havia estat vist per última vegada al districte de Sant Martí, a Barcelona. La seva desaparició va generar gran preocupació, perquè es tractava d'una persona que necessitava medicació. La família va proporcionar detalls sobre la seva aparença, mencionant que fa 1,73 metres, té el cabell castany curt i podria portar ulleres.

En el moment en què se li va perdre el rastre, vestia una jaqueta fosca i una gorra blanca. Davant la urgència del cas, els Mossos d'Esquadra van publicar un avís demanant la col·laboració de la ciutadania. Afortunadament, la recerca va concloure amb èxit i Sebastián va poder retrobar-se amb la seva família.

Per ara, no han transcendit detalls sobre el seu estat o les circumstàncies en què va ser trobat. No obstant això, l'important és que està bé i que la família pot deixar enrere l'angoixa d'aquests dies.

Desaparicions que no van córrer la mateixa sort

No tots els casos de persones desaparegudes acaben amb una gran notícia. Recentment, a Burgos, la desaparició d'Andrea Bejarano va generar una gran commoció. Aquesta dona de 34 anys va desaparèixer el 16 de març, cosa que va portar la seva família a presentar una denúncia.

Lamentablement, la història va tenir un desenllaç tràgic; el 19 de març, la Policia Nacional va detenir la seva parella, acusat d'haver-la matat. La seva parella va confessar el crim i va portar els agents fins al lloc on es trobava el seu cos. La detenció del presumpte culpable ha deixat en shock la comunitat.

Un altre cas sense resoldre és el d'Alejandro Martín Pérez, desaparegut el 2017 a La Palma. Tenia 26 anys i va sortir de casa per participar en una cursa de muntanya, però mai va tornar. Dos dies després, el seu cotxe va aparèixer a Tazacorte amb les portes obertes i la seva documentació, però sense rastre del seu telèfon ni les seves claus.

La seva mare, María del Mar, ha lluitat incansablement per conèixer la veritat. La investigació no ha donat respostes clares i, encara que han sorgit diverses teories sobre el que li podria haver passat, cap ha estat confirmada.