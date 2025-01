Els Mossos encenen les alarmes a Catalunya amb el seu últim avís: 'Si et demanen...'

Les estafes són un problema creixent, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Gràcies a la popularitat d'Internet i de les xarxes socials, els estafadors han ideat tota mena de tècniques per enganyar les seves víctimes.

En aquest sentit, les estafes sentimentals són un tipus d'estafa que ha guanyat molt abast en els últims anys. Aquest tipus d'enganys afecta principalment persones solitàries, que busquen companyia a les xarxes. Ara bé, el que en la majoria de casos no s'imaginen és que estan sent manipulades.

El que és alarmant és com aquests delinqüents aconsegueixen establir relacions ràpides i falses. Se centren, segons la policia, a crear vincles emocionals que permeten que arribin a demanar diners amb excuses complexes. És per això que els Mossos d'Esquadra han explicat els mètodes més comuns que empren els estafadors.

La policia avisa del que solen fer per guanyar-se la teva confiança

Els estafadors solen començar amb un acostament ràpid i afectuós, sovint, creen perfils falsos amb fotos atractives de persones que semblen ser perfectes. En alguns casos, fins i tot es fan passar per militars amb missions a l'estranger. Aquest tipus de perfil genera simpatia i pot semblar molt convincent a primera vista, cosa que ajuda que la víctima abaixi la guàrdia ràpidament.

Un cop aconsegueixen captar l'atenció, els estafadors es dediquen a crear una connexió emocional. Parlen d'un familiar malalt que necessita atenció urgent o inventen històries sobre la necessitat de viatjar a un altre lloc. La clau de la seva estafa és generar una sensació d'urgència i desesperació, cosa que porta la víctima a sentir-se emocionalment obligada a ajudar.

Quan la víctima mostra simpatia i comença a confiar en la història, els estafadors demanen diners, inicialment, poden sol·licitar petites quantitats per a "despeses imprevistes" o "costos urgents". No obstant això, quan veuen que l'estafa està funcionant, les peticions es tornen més grans i freqüents. Alguns fins i tot demanen regals cars o transferències de diners més grans, sempre justificant les seves peticions amb noves excuses i relats dramàtics.

Com reconèixer aquests fraus i evitar caure-hi?

És fonamental estar alerta davant de certs indicis. Si una persona que acabes de conèixer comença a demostrar un afecte excessiu o t'explica històries personals molt tràgiques en poc temps, cal sospitar. Els estafadors solen buscar víctimes que es deixin portar per les emocions i que se sentin responsables de la situació de l'altre.

Si et demanen diners sota alguna excusa, com resoldre una emergència o facilitar un viatge, no dubtis a desconfiar. Si la relació avança ràpidament, t'expliquen històries il·lògiques o et pressionen per enviar diners sense haver-te trobat en persona, és un senyal que podries ser víctima d'una estafa.

Aquests fraus són cada cop més habituals a Catalunya, i les autoritats adverteixen que les víctimes poden estar sent manipulades. Si mai et trobes en una situació similar, el més segur és tallar tota relació immediatament i denunciar als Mossos d'Esquadra.