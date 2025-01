Una forta explosió al Port de Barcelona deixa un mort i un ferit greu aquest dimarts

Una forta explosió en un dels molls del Port de Barcelona ha deixat un mort i un ferit greu. La deflagració s'ha produït aquest dimarts, 21 de gener, al matí i ha fet saltar les alarmes a la zona. En aquest sentit, els Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intervingut d'urgència al moll de l'Energia.

Aquest se situa al conegut com a moll de productes inflamables. Allí, segons ha indicat Protecció Civil, s'ha produït una deflagració a les instal·lacions de l'empresa Terminales Portuarias SL (TEPSA). La companyia, especialitzada en l'emmagatzematge de productes químics, es troba en una zona portuària propera al mar.

Protecció Civil activa l'alerta PLASEQTA després de l'explosió

D'acord amb la informació preliminar proporcionada per Protecció Civil, s'ha activat el PLASEQTA. Es tracta del pla d'emergència per a riscos químics, activat juntament amb el nivell d'alerta corresponent. De moment, no s'ha confirmat l'abast de l'incident ni si hi ha persones afectades.

L'incident ha tingut lloc al moll destinat a la gestió de materials inflamables, una àrea crítica dins del port. Les autoritats continuen treballant al lloc per avaluar la situació i garantir la seguretat a la zona.

Els Bombers han apagat ràpidament les flames

En una nova actualització, Protecció Civil ha assenyalat que l'explosió s'ha produït en un tanc d'acetat de metil. Es tracta d'un producte químic molt inflamable. Els Bombers de Barcelona, però, han aconseguit apagar les flames ràpidament.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha confirmat en un primer moment dues persones afectades per l'explosió. Posteriorment, el mitjà citat ha confirmat que una d'elles ha mort. La segona víctima ha patit ferides greus, informa El Caso, si bé es desconeix si la seva vida està en perill o no.

A conseqüència d'aquest succés, fins a 11 dotacions dels Bombers de Barcelona han estat mobilitzades. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha activat el seu Pla d'Emergències. Quan s'ha produït l'explosió, segons ha indicat Protecció Civil, s'estaven duent a terme tasques de manteniment del tanc.