Comunicat d'última hora de Vodafone després de la denúncia d'un client: 'És una estafa'

Vodafone ha emès un comunicat urgent després de la denúncia d'un usuari a les xarxes socials. Alertava sobre un missatge sospitós en què s'oferien grans premis. Entre ells, un iPhone 15 Pro, un Samsung Galaxy S23, tres anys de Netflix, i targetes regal per gastar a Shein.

En la comunicació se li donaven les "felicitats" per ser un dels "100 usuaris que hem seleccionat". Optava a aconseguir un mòbil d'última generació o xecs descompte. No obstant això, la companyia britànica ha confirmat que aquest missatge no és legítim i forma part d'un frau.

Consulta amb Vodafone per sortir de dubtes

El client, en rebre aquest missatge mentre navegava per internet, va decidir consultar amb Vodafone per confirmar la veracitat de l'oferta. Suspectant que podria tractar-se d'un frau, es va posar en contacte amb el servei al client de l'operadora.

La resposta de l'operador va ser clara. "Aquest missatge no es correspon amb cap dels nostres canals oficials", van indicar. És a dir, no ha enviat ni està enviant tals alertes als seus usuaris.

La companyia, preocupada per la propagació d'aquesta estafa, ha volgut informar a tots els seus clients sobre el frau. A més de donar recomanacions per evitar caure en aquest tipus d'enganys. Va explicar que aquest tipus de missatges no són part de les seves pràctiques ni dels seus mètodes de comunicació.

A més, en aquest cas, els estafadors utilitzen el nom de l'operadora per guanyar la confiança dels usuaris i enganyar-los.

Vodafone explica com identificar aquest frau

Vodafone ha assenyalat que els fraus com aquest solen arribar en forma d'alertes inesperades a l'ordinador o telèfon mòbil. Si alguna vegada reps una notificació que sembla provenir de la companyia, però no has sol·licitat cap servei, és fonamental ser cautelós. A més, aquests missatges de frau sovint contenen ofertes massa bones per ser certes.

També va aclarir que l'empresa no utilitza aquest tipus de notificacions emergents en els seus canals oficials. Per tant, si et trobes amb un missatge d'aquest tipus, és gairebé segur que es tracta d'un intent de frau. La companyia aconsella als seus usuaris que no interactuïn amb els enllaços inclosos en aquests missatges i que no proporcionin cap dada.

La millor opció és eliminar el missatge immediatament. A més, si l'usuari té sospites, és recomanable que es posi en contacte directament amb el servei d'atenció al client de Vodafone. Sempre a través dels seus canals oficials.

Com protegir-se del frau en línia

El frau digital és un risc constant en l'era d'internet, i Vodafone vol que els seus usuaris estiguin sempre alerta. Els estafadors s'aprofiten de la confiança dels usuaris. Per això sempre és important verificar l'autenticitat de qualsevol missatge que sembli estrany.

L'operador vermell, com moltes altres companyies, continua combatent els fraus en línia, però els usuaris també han de fer la seva part. La companyia recorda que les seves promocions i concursos oficials sempre s'anuncien a través dels canals oficials de l'empresa. Mai mitjançant alertes emergents o missatges inesperats.