Commoció per la inesperada mort d'Iván, un jove atleta de tan sols 31 anys

L'esport espanyol està de dol després de conèixer-se la mort d'Iván Pajuelo. Es tracta d'un atleta, de tan sols 31 anys, natural de Don Benito que va ser trobat sense vida a casa seva. La tràgica notícia va ser confirmada aquest dilluns per l'Ajuntament de la mencionada localitat, que va expressar el seu condol a través d'un comunicat oficial.

Iván Pajuelo, conegut per la seva dedicació i el seu esforç en la disciplina de marxa atlètica, deixa un llegat inesborrable en l'esport nacional. Companys i figures destacades de l'atletisme han mostrat la seva consternació. Entre ells, Alberto Amezcua, company d'equip, va publicar un missatge emotiu.

“Han estat moltes les anècdotes i competicions compartides. Et recordarem sempre, descansa en pau, amic”, escrivia. Per la seva banda, Álvaro Martín, també va recordar la seva relació des dels inicis: “Vaig desenvolupar la meva carrera esportiva amb l'Iván des de molt petits, amb els nostres primers crosses… Tot molt trist el dia d'avui”.

Iván Pajuelo i el seu llegat esportiu

Iván Pajuelo va representar Espanya en competicions d'alt nivell, destacant la seva participació en el Campionat del Món de Londres 2017. No obstant això, el seu major èxit esportiu va arribar l'any 2020, quan es va consagrar campió d'Espanya en els 50 quilòmetres marxa. Sens dubte, aquest triomf el va consolidar com un dels referents de la marxa atlètica espanyola.

Paral·lelament, l'alcaldessa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, va retre homenatge a l'atleta a través de les xarxes socials, destacant el seu impacte en l'esport. “La seva dedicació i esforç van portar el nom de Don Benito al més alt de l'esport nacional i internacional”.

“El seu somni sempre va ser representar Espanya en uns Jocs Olímpics, objectiu pel qual va treballar de manera incansable”, va expressar Sánchez. La sobtada pèrdua d'Iván Pajuelo deixa tot un gran buit en el món de l'atletisme i entre aquells que van compartir amb ell la seva passió per l'esport. Els seus èxits i esperit de superació romandran com a inspiració per a futures generacions.

Una mort inesperada

Ningú no espera la sobtada mort d'una persona jove i esportista. Però la veritat és que, sovint, moren persones que aparentment tenen una vida saludable i una salut de ferro. Ara com ara, es desconeixen els motius de la mort d'Iván Pajuelo, així doncs, només ha transcendit que va ser trobat sense vida.

No és la primera vegada que l'esport espanyol està de dol. Al llarg de l'any passat van ser diversos els esportistes que van perdre la vida i que van deixar, en certa manera, una disciplina esportiva òrfena. La salut, una vegada més, ho és tot.