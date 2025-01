Mig Espanya en alerta per aquesta nova estafa: pots perdre tots els diners

En ple segle XXI, on gairebé tot ho fem a través de la tecnologia, els fraus en línia estan a l'ordre del dia. Cada cop més persones es veuen afectades per estafes que es tornen més sofisticades i difícils de detectar. Aquesta nova modalitat està causant gran preocupació a tota Espanya, i les autoritats ja han llançat una alerta sobre l'assumpte.

Els ciberdelinqüents han trobat una manera de suplantar la identitat dels usuaris, robar les seves dades personals i buidar els seus comptes bancaris. Tot a través d'una simple pèrdua de connexió en el seu telèfon mòbil.

El frau darrere de la desconnexió del telèfon

El modus operandi d'aquesta nova estafa és tant enginyós com perillós. Tot comença amb la recopilació d'informació personal. Els delinqüents poden obtenir les teves dades a través de mètodes clàssics com el phishing o trucades fraudulentes.

Amb aquesta informació, contacten amb les operadores de telefonia per demanar un duplicat de la targeta SIM de la víctima. A partir d'aquí, el telèfon queda inoperatiu, i els estafadors tenen accés als codis de verificació enviats pels bancs. Això els permet fer compres i retirades de diners dels comptes bancaris dels afectats.

El dany no només és econòmic, sinó que també afecta la seguretat digital de les víctimes. Els fraus bancaris comencen a ser una realitat palpable per a molts, amb persones denunciant càrrecs no reconeguts en els seus comptes.

Recomanacions per protegir-te d'aquesta nova amenaça

Per evitar ser víctima d'aquest frau, la Guàrdia Civil recomana implementar l'autenticació en dos passos en tots els comptes bancaris. Aquesta mesura de seguretat fa que el mínim intent d'accés es verifiqui mitjançant un mètode diferent de l'SMS, com l'empremta dactilar o la signatura electrònica. A més, aconsellen utilitzar registres biomètrics o claus d'accés com les de Google per afegir més protecció.

Desconfiar de missatges o trucades de desconeguts és un altre consell clau. No obrir enllaços sospitosos ni compartir informació com contrasenyes o dades bancàries per telèfon o correu electrònic també són mesures essencials per mantenir segures les teves dades personals. En cas de sospita, actuar ràpidament és fonamental per evitar pèrdues majors.