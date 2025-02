Tràgic accident a Màlaga: Mor un noi de 23 anys i dos joves més resulten ferits

La matinada d'aquest dissabte ha estat marcada per la tragèdia a Màlaga. Un greu accident a l'autopista AP-46 ha deixat un balanç fatal. Un jove de 23 anys ha perdut la vida després d'impactar el vehicle en què viatjava contra una cabina de peatge.

El sinistre ha ocorregut a la localitat de Casabermeja, en un tram de l'autopista de les Pedrizas. Eren poc abans de les sis i mitja del matí quan el cotxe, que circulava a gran velocitat, s'ha estavellat. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha xocat frontalment contra la barrera de protecció.

Un mort i dos ferits greus

L'accident ha estat tan violent que el cotxe ha quedat completament destrossat. Un testimoni que passava per la zona ha alertat a emergències en veure la magnitud del xoc. En la seva trucada al 112, ha informat que hi havia diverses persones atrapades a l'interior del vehicle.

Els serveis d'emergència van actuar amb rapidesa. Fins al lloc es van desplaçar sanitaris del 061, bombers i agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. La prioritat era rescatar els ocupants del cotxe, que havien quedat atrapats entre les restes de l'impacte.

El conductor del vehicle ha perdut la vida a l'acte. Malgrat els esforços dels equips mèdics, no s'ha pogut fer res per salvar-lo. Els altres dos ocupants han estat rescatats amb vida i traslladats a l'Hospital Regional de Màlaga.

Es tracta de dos joves de 23 i 24 anys, que han ingressat en estat greu. El seu pronòstic continua sent reservat mentre els metges treballen per estabilitzar-los. La duresa de l'impacte els ha provocat lesions de gran consideració.

Les autoritats han obert una investigació per esclarir el que ha passat. La Guàrdia Civil busca determinar les circumstàncies exactes de l'accident i si hi va haver algun factor extern involucrat.

De moment, se sap que el vehicle circulava a alta velocitat en direcció a Màlaga. Es desconeix si el conductor va perdre el control o si hi va haver algun altre motiu darrere de l'impacte.

L'accident no només ha deixat conseqüències personals. La cabina de peatge contra la qual s'ha estavellat el vehicle ha patit greus danys. Afortunadament, en aquell moment no hi havia treballadors a l'interior.

Els operaris de manteniment ja treballen a la zona per avaluar les destrosses. S'espera que en les pròximes hores es restableixi la normalitat en aquest punt de l'autopista.