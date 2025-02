S'encenen les alarmes a Catalunya per una estafa: si tens aquesta edat, molt de compte

En els últims dies, ha crescut la preocupació per una nova modalitat d'estafa dirigida a persones grans. Aquests enganys, cada cop més sofisticats, estan prenent força en diverses ciutats catalanes. Les víctimes, generalment grans, són abordades per delinqüents que aconsegueixen manipular-les amb històries que semblen inofensives al principi.

Un cas recent a Tarragona ha alertat les autoritats. Ha posat en evidència com aquests delinqüents fan servir diverses tàctiques per robar grans sumes de diners i objectes de valor sense que les víctimes s'adonin de la manipulació.

L'engany a una dona gran

Divendres passat, una dona de 78 anys va ser víctima d'una estafa a l'avinguda Catalunya de Tarragona. Segons la seva filla, Marisa, la senyora passejava al matí quan una dona d'uns 40 anys, amb accent portuguès, li va preguntar per un carrer.

Després d'aquesta breu conversa, l'estafadora li va explicar una història sobre la seva feina en una granja de pollastres i com li pagaven en negre, sense tenir un compte bancari. Va ser llavors quan la dona li va mostrar uns números de l'ONCE, dient que estaven premiats.

En aquell moment, un home d'uns 50 anys, que semblava un transeünt, es va unir a la conversa. Suposadament va trucar a un telèfon per verificar si els números eren guanyadors i va afirmar que cada dècim estava premiat amb 40.000 euros. A més, va assegurar que un d'ells havia guanyat 6 milions d'euros, cosa que va acabar de convèncer la dona que era real.

La manipulació i el robatori progressiu

L'home i la dona van convèncer la senyora d'ajudar-los a cobrar el suposat premi. Van pujar al cotxe de l'home, que la va portar a un caixer on va treure 25.000 euros com a senyal de confiança. La senyora, seguint el mateix joc, va retirar 3.000 euros, encara que els estafadors no es van conformar.

L'estafadora va insistir que havia de lliurar més diners. La senyora, sense sospitar, va anar a casa seva per treure 6.000 euros més, juntament amb totes les joies que portava, incloent-hi l'anell de noces dels seus pares.

L'engany va culminar quan l'estafadora va demanar que li comprés alguna cosa de menjar. Quan la dona va tornar, els estafadors ja havien desaparegut amb tot el que havia lliurat. La senyora, desconcertada, va esperar durant 45 minuts, però finalment es va adonar que havia estat víctima d'un robatori.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, ja que aquesta mena d'estafa és comú en algunes zones, com l'avinguda Catalunya. Aconsellen a les persones grans desconfiar dels desconeguts i no obrir la porta si no tenen clar qui està a l'altre costat.

A més, recomanen tenir especial cura amb carteres i no confiar en persones que ofereixen premis aparentment fàcils. De fet, la desconfiança és clau per evitar caure en aquests enganys.