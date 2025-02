Commoció a Alacant: tràgic desenllaç per al jove de 24 desaparegut fa uns dies

La ciutat d'Alacant s'ha vist embolicada en les últimes hores en un succés en el qual segur que mai hauria volgut veure's implicada. I és que la desaparició de Jakov Jelkic, un jove futbolista de 24 anys, ha tingut un desenllaç tràgic. Aquest dilluns, el cos sense vida va ser trobat flotant a la dàrsena interior del port d'Alacant.

Així, es posava fi a una recerca que havia començat feia tres dies. Les autoritats encara investiguen les causes de la seva mort, encara que la hipòtesi més probable és que es tracti d'un accident. Jakov Jelkic formava part d'un equip de futbol suís i es trobava a Alacant per passar unes vacances amb els seus companys.

L'última vegada que se'l va veure amb vida va ser l'1 de febrer, a prop d'una coneguda discoteca a la zona. Segons les primeres investigacions, Jakov Jelkic es trobava gaudint de la nit amb alguns companys d'equip. Però en un moment es va separar del grup per tornar al local a buscar la seva jaqueta.

Alacant s'ha bolcat amb la recerca del jove

Una hora després, el jove va enviar un missatge a la seva xicota, en el qual li assegurava estar bé. No obstant això, quan els seus companys es van despertar al matí, es van adonar que Jakov Jelkic no era a la seva habitació. D'aquí que ràpidament decidissin alertar les autoritats.

Després d'intentar localitzar-lo sense èxit, la família del futbolista es va unir a la recerca i l'Associació SOS Desapareguts va emetre una alerta. Així mateix, es va demanar la col·laboració ciutadana per intentar trobar el parador del jove. El telèfon de Jakov Jelkic va ser localitzat en un club nocturn de la ciutat, cosa que va portar les autoritats a centrar els esforços en aquesta zona.

No obstant això, no hi va haver més senyals del jove fins que, tres dies després, el cadàver va ser trobat al port. La Guàrdia Civil, a través del seu Grup d'Especialistes d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), va ser l'encarregada de recuperar el cos de l'aigua. Encara que les investigacions continuen, les primeres informacions apunten que la mort de Jakov Jelkic podria haver estat accidental.

Les primeres hipòtesis de la mort del jove

Les autoritats no descarten cap hipòtesi, però tot indica que el jove podria haver caigut a l'aigua accidentalment durant el seu passeig nocturn. Jakov Jelkic havia arribat a Alacant el 31 de gener, just abans que comencés el seu fatídic viatge. El jove va contactar amb la seva família a les 15:30 d'aquell dia i, més tard, va retirar una quantitat de diners d'un caixer automàtic.

La notícia de la seva desaparició va deixar consternada tant la família del futbolista com els seus companys d'equip, que lamenten profundament la tragèdia. En aquests moments, la família de Jakov Jelkic es troba a Alacant per seguir el desenvolupament de la investigació. Mentrestant, les autoritats intenten esclarir els detalls d'aquest lamentable succés.