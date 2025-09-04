Importants novetats sobre el brutal assassinat de Matilde Muñoz: ho han confirmat
La policia de Lombok confirma dades rellevants que aporten llum sobre l'assassinat brutal de la turista espanyola
La tràgica mort de Matilde Muñoz ha commocionat Espanya i l'entorn de l'illa indonèsia de Lombok. L'espanyola, de 73 anys, va desaparèixer a principis de juliol mentre gaudia de la seva estada habitual a la regió. Després de setmanes de cerca, el seu cos va ser trobat dissabte passat en una platja de Senggigi, desfermant l'alarma entre familiars i autoritats locals.
L'autòpsia de Muñoz es va realitzar aquest dijous a l'hospital policial de Mataram, segons van confirmar diverses fonts del centre. L'examen va concloure al voltant de les 11 del matí hora local després d'un procediment d'aproximadament dues hores. La investigació ha confirmat que els sospitosos haurien actuat de manera extremadament violenta, fet que reforça els càrrecs contra ells.
Les autoritats creuen que es tracta d'un assassinat premeditat
L'autòpsia es va avançar a les 8 del matí en lloc de les 9, perquè el forense, el doctor Arfi, tenia una altra cita. Aquest especialista és l'únic forense de tota la província de Nusa Tenggara Occidental, regió que inclou Lombok i unes 400 illes. Els recursos limitats van endarrerir inicialment l'examen, que va resultar clau per determinar les causes de la mort.
El cos de Mati va ser trobat en una platja de Lombok Occidental després que familiars i amigues alertessin les autoritats sobre la seva desaparició. La dona, nascuda a Ferrol (A Corunya) i resident a Mallorca, feia diverses setmanes que era a Lombok, on solia passar llargues temporades. La policia considera que l'assassinat va ser premeditat i que a més hi va haver un robatori relacionat amb el cas.
L'autòpsia va incloure una anàlisi completa de lesions i signes de violència, confirmant la manera en què es va cometre el crim. Segons Telecinco, els agressors li van cobrir el rostre amb una tovallola i es van asseure sobre el cos adormit de Muñoz fins que va deixar de respirar. Aquests detalls han estat determinants per reforçar les acusacions contra els sospitosos i avançar en el procés judicial.
La investigació policial segueix el seu curs
Les autoritats continuen recopilant proves i testimonis mentre els sospitosos s'enfronten a càrrecs per assassinat premeditat i robatori. La col·laboració entre la família i la Policia ha estat essencial per aclarir els fets i accelerar la investigació. La confirmació dels mètodes utilitzats pels agressors ha donat un impuls important al cas.
Amb tot, la família vol que es dugui a terme la cremació a Lombok, cosa que impediria fer una segona autòpsia a Espanya. Aquesta decisió ha generat una certa urgència en els tràmits legals i administratius per complir amb els desitjos dels afins. Mentrestant, les autoritats continuen recopilant proves i documentació que podrien ser determinants en el judici.
El cas de Matilde Muñoz demostra la vulnerabilitat dels turistes en algunes regions del Sud-est Asiàtic. També ha ressaltat la importància de comptar amb recursos forenses adequats en zones remotes, com passa a la província de Nusa Tenggara Occidental. La societat espanyola segueix pendent de cada novetat sobre la investigació i del destí final dels acusats.
