Final tràgic per a Matilde, l'espanyola desapareguda a Indonèsia sense deixar rastre
L'espanyola Matilde Muñoz havia desaparegut des del passat 1 de juliol, i la seva família no aconseguia localitzar-la
Commoció a Espanya després de gairebé dos mesos buscant Matilde Muñoz Cazorla, la dona desapareguda a Indonèsia. Aquest dissabte, 30 d'agost, la Policia de Lombok ha confirmat la troballa del cos sense vida de l'espanyola. Una notícia que ha estat anunciada aquest dissabte tant per les autoritats locals com per un familiar proper de la víctima.
El cadàver ha estat trobat en una platja i, segons les primeres informacions, ja s'haurien fet dues detencions en relació amb el cas. Tot i que els gossos ensinistrats de la Policia de Jakarta han viatjat recentment a la zona, la recerca de Matilde havia començat molt abans, després de la seva desaparició l'1 de juliol passat.
La família havia denunciat que el personal de l'hotel Bumi Aditya, on Matilde s'allotjava, oferia versions contradictòries i poc clares sobre el seu parador. Mentrestant, les autoritats indonèsies van anunciar que geolocalitzarien el mòbil de la desapareguda. Una cosa que havia estat sol·licitada insistentment per la família durant setmanes.
Senyals confusos i versions contradictòries
Els primers dies de la desaparició van estar marcats per la confusió. Mala, la recepcionista de l'hotel, va afirmar haver rebut un missatge de WhatsApp enviat per Matilde, on deia que era al Laos i que tornaria en dues setmanes. Tanmateix, la família de Matilde va negar aquesta versió, ja que la professora de ioga no havia planejat cap viatge a aquell país. De fet, el 24 de juliol tenia previst un viatge a Bangkok, Tailàndia.
A més, els registres de l'hotel mostraven que Matilde havia pagat per una extensió de l'estada el 5 de juliol. Cosa que no coincidia amb la data que Mala havia indicat. El 6 de juliol va ser l'últim dia en què Matilde figurava a la llista d'hostes de l'hotel.
El 23 d'agost, la policia va localitzar algunes de les pertinences de Matilde a les escombraries de l'hotel. Entre els objectes trobats hi havia sandàlies, roba i anotacions personals. Tanmateix, el passaport, el mòbil i les targetes de crèdit de Matilde estaven desapareguts. La família va assegurar que portava diners en efectiu i que el seu estil de vida auster descartava l'opció que hagués abandonat voluntàriament les pertinences.
A més, un cadenat de l'habitació de Matilde va ser trobat forçat, cosa que va fer augmentar encara més les sospites. La moto de Matilde, que estava estacionada a l'hotel, també va ser retirada per l'empresa de lloguer sense oferir una explicació clara. L'habitació, que inicialment estava endreçada, va aparèixer desendreçada i amb la televisió desapareguda.
La incertesa persisteix després de la troballa del cos
Tot i la troballa del cos de Matilde, moltes preguntes segueixen sense resposta. El consolat de Jakarta ha pres contacte amb la família per iniciar la geolocalització del telèfon de la víctima. Això podria aportar llum sobre els seus últims moviments i les circumstàncies prèvies a la seva desaparició.
El trist desenllaç posa fi a més de 50 dies d'angoixant espera per a la família de Matilde, que no havia tingut notícies sobre el seu parador des de juliol. La manca de claredat en els primers moments de la desaparició i les versions contradictòries del personal de l'hotel han complicat encara més la resolució del cas. Tanmateix, les autoritats locals han anunciat que les investigacions continuaran.
