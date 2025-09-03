Tràgic descobriment a Catalunya: Apareix el cadàver d’un home enfonsat al mar
Durant la matinada, s'ha trobat el cos d'un home a la zona del Moll de Pescadors, al barri del Serrallo de Tarragona
Durant la matinada d'aquest dimecres, es va activar un ampli dispositiu d'emergència al port de Tarragona. Tot això després de rebre l'avís d'un testimoni que va alertar sobre una persona que havia entrat a l'aigua i no n'havia tornat a sortir.
El testimoni va perdre de vista l'individu, fet que va motivar una ràpida mobilització dels serveis de rescat. Al lloc hi van acudir prop de vint efectius dels Bombers de la Generalitat, amb nou unitats desplegades.
Entre aquestes hi havia equips especialitzats del GRAE (Grup d’Actuacions Especials), incloent-hi submarinistes. A més, s'hi van sumar unitats de coordinació i comandament, cosa que va permetre organitzar una recerca més precisa i estructurada a la zona del port.
També hi van participar agents de la Secció Fiscal i de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona. Així mateix, s'hi van afegir efectius de la Policia Portuària, Salvament Marítim, Guàrdia Urbana, Creu Roja i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Troben el cadàver d'un home enfonsat al mar
Els primers equips a arribar van iniciar la recerca a la zona del moll. Van utilitzar focus per il·luminar el límit entre l'aigua i la plataforma portuària, així com les zones d'amarratge properes.
Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va inspeccionar les embarcacions atracades i va recórrer l'àrea urbana propera. Per la seva banda, una embarcació de Creu Roja i Salvament Marítim es va encarregar de rastrejar la superfície de l'aigua.
La recerca es va intensificar al punt on es va veure per última vegada la persona. Els submarinistes del GRAE van dur a terme una operació subaquàtica en aquella zona concreta. Poc abans de les quatre de la matinada, van aconseguir localitzar el cos sense vida de la víctima.
Un cop assegurat i senyalitzat el lloc, es va procedir a l'extracció del cos. Aquesta operació es va dur a terme de manera coordinada entre els bussejadors i la Guàrdia Civil, i es va realitzar després de rebre l'autorització corresponent per part de la comitiva judicial.
Les autoritats no han facilitat la identitat de la persona morta ni més detalls sobre les circumstàncies del succés. La investigació continua oberta per esclarir el que ha passat. El port de Tarragona ha recuperat la normalitat després del desplegament dels serveis d'emergència.
