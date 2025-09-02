La van matar per 156 euros: confirmen la pitjor hipòtesi sobre la mort de Matilde
La tràgica mort de la Mati ha generat indignació en descobrir-se que 156 euros van ser el motiu darrere de l'assassinat
El tràgic cas de Matilde Muñoz Cazorla ha commogut tant Espanya com la comunitat internacional. Durant setmanes s'havien mantingut obertes diverses línies d'investigació al voltant de la seva desaparició a Lombok, Indonèsia. Ningú no esperava que el motiu de la seva mort estigués relacionat amb una quantitat ínfima de diners.
Segons El Español, la gallega de 72 anys va ser assassinada després de treure del caixer poc més de 156 euros per ampliar la seva estada a l'hotel Bumi Aditya. Les investigacions policials han confirmat que dos empleats de l'establiment, un en actiu i un altre acomiadat, la van atacar de matinada per robar-li. La família ha qualificat aquest crim com una tragèdia absurda causada per "uns quants pobres euros".
Un crim planificat des de dins de l'hotel
El cadàver de Mati va aparèixer en una platja propera a l'hotel, a uns 600 metres de l'habitació on s'allotjava. Els detinguts, S. U., de 34 anys, i H. R., de 30, van confessar haver entrat al seu bungalou amb la intenció de robar-la. Quan van ser descoberts, van decidir asfixiar-la per no ser reconeguts.
Després de matar-la, els atacants van embolicar el cos en un llençol i el van amagar a les instal·lacions del mateix hotel. Segons detalla El Español, el cadàver va romandre prop d'un mes ocult en una sala al costat del generador i del repetidor de wifi.
Posteriorment, per por a la policia i a la Interpol, van traslladar el cos en moto fins a la platja de Batu Bolong. Allà el van enterrar amb les seves pròpies mans.
El mòbil del crim va ser estrictament econòmic. A més dels diners, els assassins van robar el passaport, les targetes bancàries i el telèfon de la víctima, que van acabar al mercat negre. La família, però, sospita que altres treballadors de l'establiment, inclosa la comptable, sabien el que havia passat i van ajudar a encobrir els fets.
Dubtes sobre la investigació local
L'entorn de la víctima manté seriosos dubtes sobre la transparència del procés judicial a Lombok. La família denuncia contradiccions en les declaracions del personal de l'hotel i apunta que hi va haver intents de desviar l'atenció de la policia. Es va descobrir que Mala, la comptable, va enviar des del mòbil de Matilde un missatge fent-se passar per ella. "Perdona, segueixo a Laos, tornaré en dues setmanes", per simular que seguia amb vida.
D'acord amb el mateix mitjà, Interpol i agents desplaçats des de Jakarta han assumit part de la investigació. L'objectiu és aclarir si hi va haver encobriment per part de les autoritats locals, ja que la mateixa Mala va reconèixer tenir un familiar dins de la comissaria de Senggigi. Aquests vincles haurien retardat la recerca inicial i afavorit els sospitosos.
Mentre l'autòpsia de Matilde es retarda, la família reclama justícia i tem que hi hagi més implicats en llibertat. Dos mesos després de la seva desaparició, els seus éssers estimats ja havien perdut l'esperança de trobar-la amb vida. Ara, el seu major desig és que s'esclareixi la veritat i que els responsables paguin pel que ha passat.
