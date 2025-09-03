Troben restes humanes a la zona on van desaparèixer José Patricio i Edwin Guillermo
Agents de la Guàrdia Civil han trobat dos cossos a l'interior d'una casa situada a Múrcia
La Guàrdia Civil ha localitzat restes humanes pertanyents a dues persones en un habitatge de la urbanització Camposol, a Mazarrón (Múrcia). Els cossos, que es trobaven en un estat avançat de descomposició, van ser recuperats després d'una operació complexa.
Els desapareguts, José Patricio Chango, de 43 anys, i Edwin Guillermo Cambal, de 32, compartien domicili i feina a la zona. Se'n va perdre el rastre fa setmanes, fet que va activar una investigació per part de la Policia Judicial.
A presó l'home relacionat amb la desaparició de José i Edwin
Divendres passat, els agents van accedir a un habitatge sospitós a la urbanització Camposol. Allà van iniciar una sèrie d'inspeccions tècniques, amb el suport d'especialistes desplaçats des de Madrid, amb l'objectiu de localitzar possibles indicis relacionats amb la desaparició.
Durant el cap de setmana, els investigadors van localitzar una excavació subterrània dins de l'immoble. En aquest espai ocult, de difícil accés, van trobar restes humanes que, segons fonts properes al cas, corresponen a dues persones.
Els cossos estaven esquarterats i presentaven signes d'haver estat ocultats intencionadament. Ara es faran proves d'ADN per confirmar si es tracta dels dos equatorians desapareguts.
L'habitatge on es va produir la troballa estava ocupat de manera il·legal per un home que ja ha estat detingut. El sospitós, que no tenia relació directa amb les víctimes, ha ingressat a presó provisional.
La Guàrdia Civil investiga els fets
L'operació ha estat descrita per la Guàrdia Civil com "especialment complexa", tant per les condicions del lloc com per l'estat dels cossos. L'excavació on es trobaven les restes no era visible a simple vista i requeria un accés tècnic.
Els agents van treballar durant hores per extreure els cadàvers sense comprometre possibles proves. La troballa ha generat una forta commoció a la comunitat de Camposol, una urbanització amb una alta presència de residents estrangers.
Molts veïns han expressat la seva preocupació per la seguretat a la zona, especialment en habitatges ocupats de manera irregular. Les autoritats insisteixen en la importància de denunciar qualsevol activitat sospitosa.
De moment, la investigació segueix oberta. Els agents continuen analitzant l'habitatge a la recerca de més indicis que permetin reconstruir el que ha passat. El perfil del detingut, el seu historial i els seus moviments previs estan sent examinats amb detall.
