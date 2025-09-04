Importantes novedades sobre el brutal asesinato de Matilde Muñoz: lo han confirmado

La trágica muerte de Matilde Muñoz ha conmocionado a España y al entorno de la isla indonesia de Lombok. La española, de 73 años, desapareció a principios de julio mientras disfrutaba de su estancia habitual en la región. Tras semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el pasado sábado en una playa de Senggigi, desatando la alarma entre familiares y autoridades locales.

La autopsia de Muñoz se realizó este jueves en el hospital policial de Mataram, según confirmaron varias fuentes del centro. El examen concluyó alrededor de las 11 de la mañana hora local tras un procedimiento de aproximadamente dos horas. La investigación ha confirmado que los sospechosos habrían actuado de manera extremadamente violenta, lo que refuerza los cargos contra ellos.

Las autoridades creen que se trata de un asesinato premeditado

La autopsia se adelantó a las 8 de la mañana en lugar de las 9, porque el forense, el doctor Arfi, tenía otra cita. Este especialista es el único forense de toda la provincia de Nusa Tenggara Occidental, región que incluye Lombok y unas 400 islas. Los recursos limitados retrasaron inicialmente el examen, que resultó clave para determinar las causas de la muerte.

El cuerpo de Mati fue hallado en una playa de Lombok Occidental después de que familiares y amigas alertaran a las autoridades sobre su desaparición. La mujer, nacida en Ferrol (A Coruña) y residente en Mallorca, llevaba varias semanas en Lombok, donde solía pasar largas temporadas. La policía considera que el asesinato fue premeditado y que además existió un robo relacionado con el caso.

La autopsia incluyó un análisis completo de lesiones y signos de violencia, confirmando la forma en que se cometió el crimen. Según declaró el jefe de la investigación a Telecinco, los agresores cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre el cuerpo dormido de Muñoz hasta que dejó de respirar. Estos detalles han sido determinantes para reforzar las acusaciones contra los sospechosos y avanzar en el proceso judicial.

La investigación policial sigue su curso

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios mientras los sospechosos enfrentan cargos por asesinato premeditado y robo. La colaboración entre la familia y la Policía ha sido esencial para esclarecer los hechos y acelerar la investigación. La confirmación de los métodos utilizados por los agresores ha dado un impulso importante al caso.

Por su parte, la familia ha mostrado su intención de que se lleve a cabo la cremación en Lombok, lo que impediría realizar una segunda autopsia en España. Esta decisión ha generado cierta urgencia en los trámites legales y administrativos para cumplir con los deseos de los allegados. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y documentación que podrían ser determinantes en el juicio.

El caso de Matilde Muñoz ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los turistas en algunas regiones del Sudeste Asiático. También ha resaltado la importancia de contar con recursos forenses adecuados en zonas remotas, como ocurre en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La sociedad española sigue pendiente de cada novedad sobre la investigación y del destino final de los acusados.