El crit desesperat de Sergio Martín pels bombers a Espanya: 'Guanyen una misèria'
En els darrers dies, els Bombers han lluitat sense descans contra els greus incendis que s'han declarat en diversos
En els últims dies, Espanya ha estat assetjada pel foc. Els incendis forestals s'han estès per diverses comunitats autònomes, posant a prova la capacitat dels equips d'extinció. En aquest escenari, els bombers s'han convertit en actors crucials, arriscant la seva vida diàriament per sufocar les flames i protegir la població.
Tanmateix, mentre lluiten contra el foc, molts d'aquests professionals denuncien la precarietat laboral que afronten. La manca de personal, els salaris baixos i l'escassetat de mitjans són problemes que es repeteixen arreu del territori espanyol. Així, el bomber Sergio Martín Muñoz ha alçat la veu per visibilitzar aquesta realitat que afronten a Al Rojo Vivo.
Els bombers denuncien la precarietat que afronten
Martín Muñoz va relatar que, en incendis com el de Tres Cantos, l'esforç requerit va ser enorme a causa de la manca de personal. Les autoritats no han pogut "cobrir amb treballadors el reforç perquè la gent no vol venir a treballar". I el motiu no és només l'esforç sobrehumà que duen a terme, sinó també que "cobren una misèria".
El bomber va explicar que aquesta situació provoca que "hi hagi unitats inoperatives perquè no es poden cobrir". "Això comporta que tinguis menys gent treballant", un problema crònic que afecta tot Espanya. "La precarietat sobre la qual estan sostinguts els mitjans d'extinció no canviarà perquè políticament només dura 4 mesos".
Un altre dels problemes que ha criticat el bomber és que als professionals no sempre se'ls té en compte. De vegades només estan en el focus públic durant la temporada d'incendis, generalment els mesos de més calor. "En 15 dies, si els incendis paren i el temps canvia, s'oblidaran d'això", va afegir.
Professionals que es deixen la pell
Malgrat aquestes crítiques, el bomber va destacar la fortalesa del sistema d'extinció d'incendis al nostre país. "Espanya té un dels operatius d'extinció més potents de tot el món, perquè el foc sempre ha estat present". I, per desgràcia, tot indica que seguirem amb aquesta situació durant molt de temps més.
Martín Muñoz va aprofitar per precisar que el sou mitjà d'un bomber a Espanya ronda els 1.300 euros. Una xifra que qualifica d'insuficient per a la tasca que duen a terme: "És un reflex d'això que passa a Espanya". "Si volem continuar mantenint això, les administracions hauran de valorar més els seus operatius", va concloure.
Tot i que en els últims dies la situació ha anat millorant, la veritat és que el risc continua present. Els experts en incendis alerten que hem d'estar preparats per a focs cada cop més recurrents. Les condicions meteorològiques, amb estius molt secs, són el combustible perfecte per a aquest tipus de situacions de risc.
