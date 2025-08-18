Nova tragèdia: un bomber mort i un altre ferit en plena lluita contra el foc a Lleó
El bolcat d'una autobomba a Espinoso de Compludo, al Bierzo, colpeja l'operatiu que combat l'incendi des de fa dies
Un bomber ha mort i un altre ha resultat ferit a Espinoso de Compludo, al municipi de Ponferrada. El sinistre va tenir lloc ahir a la nit quan l'autobomba en què viatjaven va bolcar i va caure per un terraplè. Els dos treballadors formaven part de l'operatiu contra incendis de la Junta de Castilla y León.
L'accident es va produir poc abans de les 22:30 hores d'aquest diumenge. El vehicle tornava de les tasques d'extinció a Yeres i Llamas de Cabrera, on el foc es manté actiu des de fa nou dies. La retirada per una pista forestal de fort pendent va acabar en tragèdia.
El conductor de l'autobomba va perdre la vida a l'acte. El seu company, un peó de l'operatiu, va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital d'El Bierzo. Tots dos eren treballadors de la Junta que feia dies que estaven a primera línia de combat contra les flames.
Una retirada que va acabar en tragèdia
Segons algunes fonts de l'operatiu, van detallar que el comboi al qual pertanyia el camió es retirava per descansar. La pista per la qual circulava discorre al costat d'un talús i, per motius encara desconeguts, el vehicle es va precipitar per la vessant. El sinistre ha deixat commocionats els equips que fa dies que treballen a la zona.
La Junta de Castilla y León va expressar el seu condol a la família, amics i companys del difunt. En un comunicat, va reconèixer el seu compromís i la dedicació demostrada en la defensa del patrimoni natural de la comunitat. "La seva feina ha estat essencial en un estiu de màxim risc", va destacar la institució.
El ferit roman ingressat a l'Hospital d'El Bierzo, on, afortunadament, evoluciona favorablement. La resta del comboi va resultar il·lesa, tot i que els equips s'han vist profundament afectats pel succés. La sensació d'inseguretat i cansament augmenta entre els brigadistes, que afronten torns esgotadors en terrenys complicats.
Tercer mort als incendis de Lleó
El balanç de víctimes mortals a la província ja puja a tres en els darrers dies. La setmana passada van morir dos voluntaris, Abel Ramos i Jaime Aparicio, quan intentaven contenir les flames amb maquinària pesada entre Nogarejas i Quintana y Congosto.
El bomber mort ahir a la nit és el primer membre de l'operatiu de la Junta que perd la vida en aquesta campanya. La seva mort se suma a la d'un home a Tres Cantos, Madrid, que va morir dimarts passat després de patir cremades al seu cos.
L'estiu està deixant una onada d'incendis greus a diferents províncies. Els mitjans d'extinció s'empren a fons a Ourense, Lleó i altres zones on el risc és extrem. L'operatiu a Castilla y León afronta una situació límit, marcada pel perill constant de treballar en plena muntanya berciana.
