Avís urgent per als que juguen a la Loteria Nacional: si veus aquest missatge, alerta
Les autoritats han advertit d’un engany que circula entre els participants de la Loteria Nacional a tot el país
Les estafes digitals estan augmentant i cada cop adopten formes més sofisticades. Sovint, els delinqüents es fan passar per institucions conegudes per guanyar credibilitat. Per aquest motiu, convé desconfiar de qualsevol missatge que prometi diners fàcils o premis inesperats.
En els darrers dies s'ha detectat un cas que afecta aquells que confien en la Loteria Nacional. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertit d'un SMS fraudulent que informa d'un suposat premi de 950.000 euros. En realitat, és una estafa dissenyada per robar dades personals i econòmiques dels usuaris.
L'engany darrere del missatge
El text arriba des d'un número desconegut i assegura que el receptor ha estat agraciat amb un gran premi. Tot seguit, demana enviar nom i número de contacte a un correu sospitós: contactcompany960@gm. En alguns casos, també hi apareix un enllaç que redirigeix a una web falsa, dissenyada per imitar l'aparença d'una pàgina oficial.
Aquest tipus de pràctiques busquen obtenir informació sensible dels usuaris. Amb aquestes dades, els estafadors poden accedir a comptes bancaris, fer fraus a mida o vendre la informació al mercat negre. A més, no es descarta que facin servir les dades recopilades per a futures estafes dirigides i encara més convincents.
La Loteria Nacional insisteix que mai no demana mai informació personal mitjançant SMS. Els premis s'han de cobrar sempre a través de la pàgina web oficial o en administracions autoritzades. També recorden que cap entitat oficial fa arribar notificacions de premi sense que l'usuari hagi verificat prèviament la seva participació.
Senyals per identificar el frau
Els experts adverteixen de diversos indicis comuns en aquest tipus d'estafes. El primer és que el remitent no és un contacte conegut i, de vegades, el missatge conté faltes ortogràfiques o gramaticals. També és habitual que s'utilitzin adreces de correu que no corresponen amb la institució oficial.
Un altre aspecte sospitós són els enllaços inclosos en el text, sovint mostren adreces estranyes, amb caràcters poc normals o escurçades per ocultar-ne la destinació. A més, els delinqüents solen insistir que l'usuari actuï amb rapidesa, cosa que genera pressió i redueix la capacitat d'anàlisi. Davant el dubte, la millor opció és acudir als canals oficials.
Si has jugat a la Loteria Nacional, pots comprovar el teu número directament a la web de Loteries i Apostes de l'Estat. En cas contrari, el més recomanable és ignorar el missatge i no proporcionar cap dada. Protegir-se d'aquesta mena d'estafes és fonamental per evitar problemes molt més grans: la precaució, la calma i verificar la informació són la millor prevenció.
