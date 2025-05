L'últim de Vodafone enfada i fa explotar milers d'espanyols: 'La major estafa…'

En els últims mesos, Vodafone s'ha convertit en el blanc d'una creixent onada de queixes per part de milers d'usuaris a tota Espanya. El que molts consideren una pràctica abusiva ha fet esclatar les xarxes socials. Cada vegada més persones comparteixen les seves males experiències amb la coneguda companyia de telecomunicacions.

Una d'aquestes usuàries, visiblement indignada, ha definit a Vodafone com "la millor estafa que ha donat una companyia telefònica en segles". Les seves paraules s'assemblen a les de moltes altres persones que asseguren haver viscut situacions similars.

Segons aquesta clienta, l'operadora s'estaria aprofitant dels consumidors amb tàctiques poc ètiques per aconseguir noves altes.

Què està passant amb Vodafone?

La polèmica gira al voltant d'una estratègia que, segons denuncien molts usuaris, s'ha repetit en excés. El problema comença quan algú rep una trucada en nom de la seva companyia telefònica habitual. No obstant això, al cap d'un temps, descobreixen que en realitat han estat canviats a Vodafone sense el seu consentiment clar.

Una vegada que la portabilitat s'ha fet efectiva, cancel·lar el procés resulta complicat i lent. I moltes vegades acaba generant costos addicionals o problemes amb la línia.

"Us abastiu de clients nous a costa d'enganyar i estafar persones per telèfon fent-vos passar per la seva companyia", denuncia a les xarxes socials. I no està sola. Les queixes contra Vodafone no han parat de créixer en plataformes com Twitter, Facebook o fòrums de consumidors.

Creixen les reclamacions contra Vodafone

Aquest tipus de pràctiques ha generat una veritable tempesta en línia. Els afectats demanen que es prenguin mesures legals o, almenys, que es reforci la vigilància sobre aquest tipus de maniobres comercials. En molts casos, les persones afectades asseguren que mai van donar el seu consentiment per al canvi o que van ser mal informades durant la trucada.

"Vergonya us hauria de fer", continua l'usuària en el seu missatge. Molts clients s'han sentit identificats amb el que li va succeir a ella. Molts demanen que es posi fi a aquestes tàctiques i que les autoritats prenguin cartes en l'assumpte.

Mentrestant, els organismes de defensa del consumidor continuen rebent més reclamacions relacionades amb Vodafone. Els usuaris exigeixen explicacions i solucions ràpides.

El creixent nombre de queixes està començant a generar un dany important a la seva imatge pública. Si aquesta situació no canvia aviat, podrien enfrontar-se a una pèrdua de confiança massiva. I fins i tot possibles sancions per part d'organismes reguladors.