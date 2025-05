Sembla molt real i és un engany: els Mossos alerten de la nova estafa a Catalunya

Cada vegada són més els ciutadans que reben missatges sospitosos al seu telèfon mòbil. Els textos arriben des de números desconeguts i, a simple vista, semblen legítims. En aquest context, els Mossos d'Esquadra han alertat al seu compte oficial de Twitter sobre una nova modalitat d'estafa.

Darrere d'aquests missatges s'amaguen ciberestafes molt elaborades. La policia i els experts en ciberseguretat alerten d'una nova campanya de 'phishing' que està afectant usuaris de tot Espanya. La clau de l'engany és fer que el missatge sembli real per guanyar-se la confiança de la víctima en qüestió de segons.

La falsa cita mèdica que amaga un frau

Una de les tàctiques més recents és la suplantació de centres mèdics. Les víctimes reben un SMS similar a aquest: “PMaresme li recorda la seva cita amb METGE DE FAMÍLIA el 16/04/2025 a les 10:20, per Confirmar o Anul·lar aquí”. El text inclou un enllaç que, si es prem, pot portar a un lloc fraudulent.

El missatge sembla autèntic i està escrit en un to professional, encara que normalment presenta faltes ortogràfiques. Tanmateix, els qui el reben solen adonar-se que mai no van demanar aquesta cita. El problema és que moltes persones, per por a una penalització o amb la intenció de cancel·lar, fan clic sense pensar massa.

Des de les autoritats es recomana revisar sempre el text amb atenció, en aquests casos, l'enllaç sol ser sospitós o tenir errors. Si se sospita, el millor és no contestar, bloquejar el número i mai obrir l'enllaç.

L'engany que suplanta un fill en problemes

Una altra estafa en auge consisteix a suplantar la identitat d'un fill o filla. Arriba un missatge des d'un número desconegut dient: “Hola, mama, el meu telèfon s'ha trencat, aquest és el meu nou número, envia'm un missatge per WhatsApp tan aviat com puguis”.

Un cop s'inicia el contacte per WhatsApp, els delinqüents inventen una situació urgent. Per exemple, demanen ajuda econòmica immediata a través de Bizum o transferència bancària. L'objectiu és generar pressió emocional perquè el pare o mare actuï sense comprovar si realment està parlant amb el seu fill.

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) confirma que aquests fraus busquen explotar els llaços familiars. La seva recomanació és clara: si es rep un missatge així, primer cal intentar contactar per altres mitjans amb el familiar real. Si no s'aconsegueix, no cal respondre, ni enviar diners, ni obrir el nou xat.

Aquest tipus de frau també ha estat assenyalat pels Mossos a través de les seves xarxes socials, on adverteixen de l'augment de casos similars. Aquests fraus continuen estenent-se i adaptant-se, per això la policia insisteix a no fiar-se dels missatges de text no sol·licitats. La clau és mantenir la calma, desconfiar del que és urgent i confirmar sempre la informació per vies oficials.