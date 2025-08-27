Gir de 180 graus amb la desaparició de la gallega Mati a Indonèsia: 'Sospitem del...'
La misteriosa desaparició de Matilde Muñoz Cazorla continua plena d'incògnites i està acaparant molts titulars
La desaparició de Matilde Muñoz Cazorla, professora de ioga gallega de 72 anys, continua envoltada de misteris a Lombok, Indonèsia. Després de més de 50 dies sense notícies, les investigacions oficials no han aportat resultats concrets. La família assegura que les versions del personal de l'hotel on s'allotjava són contradictòries i confuses.
Elena Herranz, familiar de Matilde, va declarar a El Español: 'Sospitem de l'hotel; hi ha contradiccions i creiem que dos empleats saben què ha passat o que hi estan implicats'. L'establiment Bumi Aditya, on la Mati s'allotjava, ha donat versions diferents sobre la data de la seva desaparició i sobre els pagaments que va fer, cosa que augmenta la confusió. La dona, que havia pagat per avançat l'estada fins al 20 de juliol, va desaparèixer l'1 de juliol i l'última comunicació amb la família va ser el 29 de juny.
El misteri de Laos i les contradiccions de l'hotel
Després de la desaparició, Mala, comptable i recepcionista del Bumi Aditya, va afirmar haver rebut un missatge de WhatsApp suposadament enviat per la Mati. En aquest, indicava que es trobava a Laos i que tornaria en dues setmanes, cosa que la família nega, ja que no havia previst viatjar a aquest país. A més, el 24 de juliol tenia programat un viatge a Bangkok, Tailàndia, cosa que genera dubtes sobre la veracitat del missatge.
Els registres de l'hotel demostren que Matilde va pagar l'extensió de la seva estada el 5 de juliol, no l'1 com va afirmar la Mala. El 6 de juliol va ser l'últim dia en què va aparèixer a la llista d'hostes. Això planteja preguntes sobre com s'haurien produït els moviments dels diners i la seguretat de les seves pertinences durant aquells dies.
El 23 d'agost, la policia de Lombok va localitzar les pertinences de la Matilde a les escombraries de l'hotel. Entre els objectes trobats hi havia les seves sandàlies, roba i anotacions personals, però hi faltaven el passaport, el mòbil i les targetes de crèdit. La família assegura que la Mati portava diners en efectiu i era una persona austera, cosa que descarta que hagués abandonat voluntàriament les seves coses.
El cadenat, l'habitació incorrecta i la moto
La Matilde sempre tancava la seva habitació amb un cadenat, element que va aparèixer forçat dies després. La recepcionista, la Mala, hauria intentat convèncer amics de l'espanyola perquè obrissin el pany, segons assegura la família. A més, el personal de l'hotel va assenyalar a la policia que l'habitació de la Mati era la 111, quan en realitat residia a la 107, generant una possible confusió.
La moto de la Matilde romania aparcada a l'hotel, però va ser retirada per l'empresa de lloguer sense explicació clara. L'habitació també presentava canvis sospitosos: la televisió que abans hi havia va desaparèixer i tot estava desordenat. La família i l'investigador Joaquín Campos consideren que aquests fets podrien indicar un robatori nocturn i posterior manipulació de proves.
El consolat de Jakarta ha contactat amb la família per iniciar la geolocalització del telèfon de la Matilde. Aquest pas permetrà aclarir els seus últims moviments i els dels dies posteriors a la seva desaparició. De moment, la manca de detencions i l'opacitat de l'hotel mantenen el cas en un estat de màxima incertesa.
Més notícies: