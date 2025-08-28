Xisco, el mallorquí diagnosticat amb càncer i metàstasi: «No arribaré ni als 30?»
Xisco Quesada comparteix amb els seus seguidors el dia a dia de la seva lluita contra aquesta malaltia dura, que li va canviar la vida
La vida de Xisco Quesada va fer un gir inesperat en qüestió de dies. El que fins aleshores havia estat una rutina tranquil·la i saludable es va transformar en una cursa contrarellotge. Mai va imaginar que un simple dolor abdominal canviaria completament la seva existència.
El 5 de juny, als seus 28 anys, Xisco va rebre un diagnòstic devastador: un càncer de pàncrees amb metàstasi al fetge. Fins aquell moment, es considerava un jove sa i actiu, molt aficionat a l'esport. La notícia li va fer sentir que el món s'ensorrava al seu voltant i que el temps corria en contra seva.
El diagnòstic que ho va canviar tot
Tot va començar amb un dolor abdominal que els metges van relacionar amb una gastritis o amb la sobrecàrrega de la seva activitat física. Tanmateix, les proves posteriors van revelar una realitat molt més greu: "tens un tumor, que ha fet metàstasi al fetge i no es pot operar", li van comunicar.
Xisco recorda aquell instant amb dolor i angoixa. "Vaig sentir que se m'ensorrava el món", va confessar. A més, va recordar la barreja de por i desconcert que el va envair en aquell precís moment.
El jove mallorquí no només afrontava la malaltia, sinó també la responsabilitat de la seva família. Amb dos fills petits i la seva parella al seu costat, la sensació d'impotència es barrejava amb la necessitat de lluitar. En pocs dies, va iniciar una quimioteràpia intensa que marcaria l'inici d'una nova etapa a la seva vida.
Xarxes socials com a altaveu d'esperança
Lluny d'aïllar-se, Xisco va decidir compartir la seva història a les xarxes socials. Un vídeo en què relatava la seva experiència va acumular més de 137.000 visualitzacions en poques hores. El seu objectiu no era generar pena, sinó inspirar aquells que travessen situacions similars.
El jove confessa que aquest procés li va fer replantejar-se la vida i valorar cada moment. En 72 hores, va viure un remolí d'emocions: va rebre el diagnòstic, va demanar matrimoni i va celebrar el primer aniversari del seu fill petit. "Tinc 28 anys i no arribaré ni als 30?", es preguntava mentre lidiava amb la duresa de la realitat.
Malgrat el cop inicial, els últims informes mèdics li han donat motius per a l'esperança. El tumor al pàncrees i la metàstasi hepàtica han disminuït de mida, una notícia que ha compartit emocionat amb els seus seguidors. El seu missatge a Instagram reflecteix gratitud: reconeix la seva família, els sanitaris i les persones que el donen suport diàriament.
Xisco ha trobat en la comunicació digital una manera de suportar la seva malaltia. Amb més de 200.000 seguidors a Instagram i TikTok, fa servir les plataformes per mostrar que, fins i tot en les situacions difícils, hi ha lloc per a lluita i resiliència. La seva història s'ha convertit en un recordatori que, encara que la vida canviï de manera inesperada, sempre és possible trobar força i esperança.
