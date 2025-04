Vodafone fa saltar totes les alarmes: molt de compte si t'arriba aquest missatge

Vodafone ha llançat un seriós avís als seus clients a causa dels intents de suplantació d'identitat que estan afectant molts usuaris. A través de trucades fraudulentes i correus electrònics falsos, estafadors es fan passar per l'operadora. El pitjor de tot és que enganyen els clients amb la finalitat que acceptin canvis en les seves tarifes o condicions.

Aquest tipus d'estafa ha crescut. L'operador està fent una crida a la precaució per evitar que els usuaris caiguin en l'engany.

Com funciona l'estafa que afecta Vodafone?

La manera més comuna en què els estafadors es fan passar per Vodafone és mitjançant trucades telefòniques. En aquestes trucades, els delinqüents informen l'usuari d'un suposat canvi en les seves tarifes o condicions del servei. Si l'usuari accepta qualsevol canvi, l'estafador acaba realitzant la portabilitat del número a una altra companyia sense el consentiment del client.

El problema és que, una vegada acabada la trucada, el client s'adona que ha estat canviat d'operadora sense saber com va ocórrer. És llavors quan comença l'embolic. A partir d'aquí es veu afectat per càrrecs imprevistos, interrupcions del servei o condicions no desitjades, a causa del canvi no autoritzat.

A més de les trucades fraudulentes, també s'han detectat intents de suplantació per correu electrònic. Els estafadors envien missatges des d'adreces falses que imiten el domini oficial de Vodafone, expliquen al web. Alguns exemples inclouen comptes com vodafonetramitaciones@gmail.com, cosa que genera confusió en els usuaris desprevinguts.

És fonamental prestar atenció al remitent de qualsevol correu que rebis. La companyia mai enviarà comunicacions importants des d'adreces no oficials, des de comptes de Gmail o altres proveïdors de correu gratuït. Si tens dubtes sobre la veracitat d'un missatge, verifica el domini del correu i, si cal, accedeix al web oficial de Vodafone.

Com evitar caure en la trampa?

Vodafone ha deixat clar que no realitza canvis en les seves tarifes ni en les seves condicions mitjançant trucades telefòniques o correus electrònics. Qualsevol modificació important es comunicarà exclusivament a través de la factura o mitjançant SMS. Si en algun moment reps un missatge o una trucada sospitosa, el més recomanable és no proporcionar cap dada personal ni acceptar cap oferta.

Assegura't que les comunicacions provenen de fonts oficials. Si tens dubtes, visita el lloc web de Vodafone o truca a la seva atenció al client.

En el cas que algú t'ofereixi un canvi en les condicions del servei, no acceptis sense abans confirmar la informació directament amb Vodafone. Cal revisar sempre la teva factura per assegurar-te que no hi hagi càrrecs inesperats o canvis en les teves tarifes.

A més, si reps un correu d'una adreça estranya o desconeguda, ignora'l. Vodafone no demana dades personals a través de correu electrònic.