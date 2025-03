Santoral d'avui, dilluns 31 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 31 de març, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un diaca i màrtir de la fe cristiana. Exemple de valentia i fidelitat, la seva figura inspira cristians de tot el món.

Qui va ser Sant Benjamí, el Sant més important del dilluns, 31 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Benjamí que va néixer aproximadament l'any 339 a Pèrsia.

Sant molt devot dels 12 apòstols, va destacar per la seva gran eloqüència. Gràcies a aquesta facultat el sant va aconseguir nombroses conversions entre els sacerdots de Zaratustra.

La fama de Sant Benjamí va anar en augment fins que el van empresonar durant un any per evangelitzar. Durant aquest temps, el sant va aprofitar per resar i parlar sobre religió. Els intents de l'emperador romà Teodosi II per alliberar-lo no van tenir èxit atès que el sant sempre va declarar que el seu deure era evangelitzar.

Quan va quedar en llibertat va continuar difonent la paraula de Déu i, llavors, de nou, va ser empresonat. No obstant això, aquesta vegada, per ser reincidència, va ser torturat fins a la seva mort.

És recordat per l'Església com a diaca i màrtir. Va ser executat en una època de persecucions cristianes sota el regnat dels dos reis perses Isdegerd I i el seu fill Varanes V.

Benjamí és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'fill menor'. Al llarg d'aquest dia a Espanya, uns 15.235 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Benjamí.

Beat Amadeu de Savoia

El beat Amadeu de Savoia va ser un duc d'origen italià que va viure al segle XV. Durant el seu govern va fomentar la pau, i gràcies a la seva ajuda va sostenir les causes dels pobres, les vídues i els orfes.

Santa Balbina de Roma

Santa Balbina de Roma va ser una màrtir romana del segle II, filla de Sant Quirino, que va caure víctima de la persecució de l'emperador Adrià. Va ser batejada juntament amb el seu pare per l'aleshores papa Alexandre. Malgrat els múltiples pretendents que va tenir, la jove sempre els va rebutjar, ja que havia consagrat el seu cos al Senyor.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 31 de març

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 31 de març, a més, recorda aquests sants i beats: