L'últim de Vodafone aixeca ampolles a Movistar: tiren la casa per la finestra

Vodafone ha llançat una promoció que està causant enrenou en el mercat de les telecomunicacions. La companyia britànica ha sorprès molts amb una oferta pensada especialment per a les famílies. És una proposta que no només crida l'atenció, sinó que està fent tremolar Movistar.

En un moment en què les operadores lluiten per oferir millors serveis a preus més competitius, l'operador britànic va decidir tirar la casa per la finestra. Sens dubte, amb aquest pack posarà una certa pressió a la competència.

L'última oferta de Vodafone

La nova tarifa de Vodafone inclou una connexió de fibra òptica de 600 Mb amb un router WiFi 6 d'última generació. A això se li sumen tres línies mòbils amb trucades il·limitades i 100 GB a velocitat 5G. I això no és tot.

A més, el paquet inclou Vodafone TV, amb 80 canals de televisió, i accés a serveis de streaming com Amazon Prime, Netflix, Disney+ i Max. Tot això per només 57 euros al mes durant tres mesos. Passat aquest temps, el preu puja a 78 euros al mes, però continua sent una oferta molt competitiva tenint en compte el que s'inclou.

Aquest tipus de promocions representen una excel·lent oportunitat per a les famílies que busquen estalviar en les seves factures sense renunciar a la qualitat. Amb aquesta tarifa, els usuaris no només podran gaudir d'una connexió d'alta velocitat a casa seva. També de línies mòbils amb un ampli paquet de dades i minuts il·limitats.

A més, els serveis de streaming inclosos com Netflix, Disney+ i Prime són un gran al·licient per a les famílies que gaudeixen de l'entreteniment a la carta.

Movistar es troba davant d'una dura competència amb aquesta oferta de Vodafone. Fins ara, s'havia mantingut com a líder en molts aspectes. Però aquest tipus d'ofertes agressives i ben pensades podrien fer-li perdre terreny si no reaccionen ràpidament.

La tarifa de Vodafone no només és atractiva pel seu preu, sinó també per la qualitat dels serveis que ofereix. Especialment per a les llars amb nens i adolescents que fan un ús intensiu de la televisió i les xarxes socials.

Al llarg dels últims anys, Movistar ha intentat mantenir el seu domini oferint paquets similars. No obstant això, els preus solen ser més alts, cosa que fa que la proposta de Vodafone sigui molt més temptadora.

Hauria Movistar de preocupar-se?

Aquesta promoció de Vodafone podria obligar Movistar a revisar les seves pròpies ofertes i pensar en noves formes de captar clients. Sobretot en el sector de les famílies.

Les operadores saben que aquest tipus de paquets familiars són clau en l'actualitat. Ofereixen la possibilitat de reunir tots els serveis de telecomunicacions en una sola factura, cosa que resulta molt còmode i econòmic.