Cop d'efecte de Vodafone: Movistar i Orange prenen nota i ja ho tenen clar

Vodafone ha aconseguit una victòria clau als tribunals que podria tenir importants repercussions per al sector de les telecomunicacions a Espanya. Ha aconseguit que un jutjat del mercantil de Madrid li doni la raó en una disputa relacionada amb els pagaments de drets musicals.

Aquesta sentència no només beneficia la companyia britànica. També podria establir un precedent per a altres operadores com Movistar i Orange, que ara podrien prendre nota i seguir el mateix camí per reclamar.

La reclamació de Vodafone

El cas se centra en una reclamació que Vodafone va presentar contra dues importants entitats del sector dels drets musicals. Es tracta de l'Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI) i Artistes Intèrprets o Executants (AIE).

La companyia de telefonia al·legava que havia estat realitzant pagaments indeguts entre 2015 i 2020, recull Cinco Días. Era per drets relacionats amb la sincronització de música en certs continguts audiovisuals, com anuncis i sèries.

La justícia espanyola ha fallat a favor de Vodafone, obligant AGEDI i AIE a retornar a l'operadora un total de 906.150 euros. Segons la sentència del jutjat del mercantil número 9 de Madrid, aquests pagaments no eren justificats. No estan obligades a abonar drets a les entitats de gestió de drets musicals quan una cançó s'utilitza en contextos com els anuncis o en produccions audiovisuals.

Aquest moviment per part de Vodafone es produeix en un context en què ja existia una sentència similar a Europa. El 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre una resolució que es pronunciava en la mateixa línia. Confirmava que la música sincronitzada en obres audiovisuals no atorga el dret als segells discogràfics o als artistes a rebre una remuneració addicional.

La victòria inesperada de Vodafone

La victòria de Vodafone pot marcar un abans i un després. Principalment en les relacions entre les operadores i les entitats encarregades de gestionar els drets musicals.

Movistar i Orange podrien estar analitzant detingudament aquesta sentència per plantejar-se possibles reclamacions similars. Igual que Vodafone, també podrien haver estat pagant drets que, segons la justícia, no eren exigibles.

Aquesta sentència té el potencial de canviar el panorama de les telecomunicacions a Espanya. Si més operadores segueixen l'exemple de Vodafone i reclamen a AGEDI i AIE, el sector podria veure un estalvi considerable en drets musicals. El que podria afectar les tarifes i l'estructura de preus dels serveis oferts.