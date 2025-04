Canvi de plans a Movistar: s'acosta la novetat més boja en pocs dies

Movistar està a punt d'experimentar una transformació important. Amb l'arribada de Daniel Domenjó com a nou CEO de Movistar Plus+, la plataforma de televisió es prepara per a una autèntica revolució.

Aquesta transformació no només té a veure amb la programació, sinó també amb els formats i l'estratègia a llarg termini de la plataforma. Segons informa elconfidencialdigital.com, Domenjó ja ha deixat clar en les seves primeres trobades amb els equips interns quin és el seu objectiu. En principi es busca un producte més divers, fresc i atractiu per a noves audiències.

Què es pot esperar de la nova etapa de Movistar Plus+?

Movistar Plus+ sempre ha estat coneguda pel seu ampli catàleg de contingut, centrat principalment en la ficció. No obstant això, amb els nous canvis, la companyia vol anar més enllà. La idea és oferir nous formats que sorprenguin i enganxin l'espectador, sense perdre l'essència que els ha caracteritzat des dels seus orígens.

Domenjó ha assenyalat que la televisió del futur ha d'adaptar-se a un entorn més dinàmic i canviant. I l'única manera de mantenir-se rellevant és evolucionar constantment.

Un dels punts clau en aquesta revolució serà l'expansió del contingut. Si bé Movistar Plus+ ha tingut una gran presència en la ficció, especialment amb sèries pròpies, ara buscaran diversificar la seva oferta. Aquest canvi es reflecteix en la necessitat d'atreure noves audiències.

La televisió ha d'evolucionar per mantenir-se en la competència amb altres plataformes globals que ja estan marcant la pauta pel que fa a formats innovadors.

Es proposen sorprendre els espectadors

El nou CEO de Movistar Plus+ va emfatitzar la importància de sorprendre els espectadors. Això significa que no només hi haurà ajustos en la programació, sinó també una cerca activa de nous continguts que s'allunyin dels formats tradicionals.

Un exemple d'aquest canvi ja s'està veient en la retirada d'alguns programes d'humor que anteriorment formaven part de la seva graella. Aquest ajust respon a una necessitat de renovar els continguts per adaptar-se a les preferències dels usuaris actuals.

A més, Domenjó va destacar que no s'oblidaran dels valors fonamentals que han caracteritzat Movistar Plus+ des del seu inici. La qualitat serà sempre una prioritat, però ara serà clau explorar formats i temàtiques que connectin millor amb un públic més ampli. I això inclou també les generacions més joves.

Quins canvis afectaran els subscriptors de Movistar?

Els usuaris de Movistar Plus+ es preguntaran què impliquen aquests canvis en la pràctica. Encara que encara no s'han donat molts detalls específics, és probable que veiem una nova organització de la programació, amb més varietat de continguts.

Des de formats innovadors en televisió fins a una expansió de gèneres i temàtiques, Movistar pretén ser molt més que una plataforma de ficció. Hi haurà més espai per a documentals, continguts d'entreteniment i, possiblement, col·laboracions amb altres empreses del sector audiovisual.