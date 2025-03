Mitja Espanya en alerta per l'últim comunicat de Vodafone: compte amb això

Vodafone ha llançat una sèrie d'advertències per protegir els seus clients de les estafes telefòniques que s'estan tornant cada vegada més comunes. Si ets client de l'operador és fonamental que coneguis les recomanacions de la companyia per evitar ser víctima d'enganys.

Els enganys telefònics s'han convertit en un problema seriós. I les persones que es fan passar per empreses com Vodafone estan utilitzant cada vegada més tècniques sofisticades per aconseguir les teves dades personals i bancàries.

Les recomanacions de Vodafone per no caure en la trampa

El primer consell que ofereix Vodafone per evitar estafes telefòniques és molt clar. Mai no has de proporcionar les teves dades personals ni bancàries a través d'una trucada telefònica. Independentment de qui es faci passar per la persona que et truca.

Això inclou el teu número de compte, contrasenyes o qualsevol altra dada sensible. Les companyies legítimes mai no et demanaran aquesta informació per telèfon.

A més de no donar informació sensible, Vodafone recomana que només acceptis trucades o comunicacions provinents de canals oficials. Si tens dubtes sobre l'autenticitat d'una trucada, el millor és penjar i contactar directament amb l'empresa a través dels seus números oficials.

En el cas de la companyia britànica, pots confiar si et truquen del 607123000. Aquest és l'únic número de contacte que la companyia utilitza per comunicar-se amb els seus clients.

Desconfia si reps diverses trucades seguides del teu operador i la competència

Una altra de les alertes que ha llançat Vodafone té a veure amb un patró que els estafadors utilitzen amb freqüència. Si reps dues trucades molt seguides, una de Vodafone i després immediatament una altra d'una companyia competidora, és probable que sigui una estafa.

Aquests estafadors solen emprar aquest tipus de tàctiques per confondre les persones. Els fan creure que estan parlant amb un representant de Vodafone o d'una empresa competidora legítima.

En general, la persona que es fa passar per treballador de Vodafone li anuncia en la primera trucada una pujada de la tarifa. Al cap de pocs minuts, algú d'una altra companyia es posarà en contacte amb ell oferint unes millors condicions. Recomanen desconfiar de tot això en tractar-se possiblement d'un engany.

A més, un escenari comú que s'està veient amb les estafes telefòniques és quan els delinqüents amenacen les víctimes amb un càrrec de 10 euros. Sol ser per no acceptar una nova oferta o un suposat canvi en les condicions del servei.

Vodafone ha deixat clar que mai no trucaran per informar-te de canvis perjudicials en el teu contracte. Ni tampoc et sol·licitaran que acceptis càrrecs addicionals sota amenaces, com l'eliminació de la teva línia. Si reps una trucada que menciona un càrrec d'aquest tipus, és molt probable que es tracti d'una estafa.

Com protegir-se de les estafes telefòniques?

Vodafone assenyala que la millor manera de protegir les teves comunicacions i evitar caure en estafes telefòniques és estar informat. Si alguna vegada tens dubtes sobre l'autenticitat d'una trucada, el millor és suspendre la conversa i trucar directament a l'empresa mitjançant els canals oficials.

És important, a més, que no responguis a trucades de números desconeguts i que desconfiïs d'ofertes massa bones per ser veritat. Verifica la identitat de la persona que et truca i no acceptis canvis en el teu contracte sense haver-los sol·licitat prèviament.