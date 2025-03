Santoral d'avui, diumenge 30 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial un bisbe que va destacar pel seu zel en l'ensenyament del poble i per la seva generositat amb els pobres.

Qui va ser Sant Zòsim de Siracusa, la festivitat més important del diumenge, 30 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Sant Zòsim de Siracusa que va néixer a Mesoraca, Calàbria al segle V. Pertanyia a una família de terratinents sicilians.

Amb només set anys d'edat va ser enviat al monestir de Santa Llúcia, pròxim a casa seva. Allà la seva tasca principal era cuidar les relíquies de la santa, per la qual cosa aviat es va cansar i va escapar del monestir.

Quan el van trobar, Sant Zòsim de Siracusa va ser retornat entre humiliacions. La tradició explica que una nit Santa Llúcia se li va aparèixer en somnis enfadada, i que la Verge María va haver d'intercedir. Quan es va despertar, Zòsim va prometre que mai més desobeiria i que faria vida al claustre.

Per aquesta raó va prendre la decisió de viure durant tres dècades allunyat del món. En morir l'abat, el bisbe de Siracusa el va designar primer com a abat i dies més tard com a sacerdot.

El seu bon fer, el seu amor, la seva saviesa i la seva paciència el van portar a Zòsim a ser designat pel papa Teodor com a nou bisbe de Siracusa quan el càrrec va quedar orfe.

Sant Zòsim de Siracusa és recordat pel seu esforç en ensenyar al poble i per la seva generositat cap als pobres.

Zòsim és un nom d'origen grec, el significat del qual és 'el que té una llarga vida'. Aquest dia, a Espanya, podrien celebrar el seu sant 170 homes gràcies a Sant Zòsim de Siracusa.

San Pedro Regalado

San Pedro Regalado va ser un monjo franciscà nascut a Valladolid que va viure al segle XV. Va destacar per la seva humilitat i pel rigor de la seva penitència. Conegut per haver mantingut un silenci gairebé continu passant la major part de les nits en oració, va construir dos monestirs, en els quals només havien de viure dotze germans en total solitud.

San Luis de Casoria

San Luis de Casoria va ser un religiós italià que va viure al segle XIX que va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors. Impulsat per l'ardor de la caritat va instituir dues congregacions: els Germans de la Caritat i les Germanes Franciscanes de Santa Isabel.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 30 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: