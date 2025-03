Jugada mestra de Vodafone: Movistar i Orange descol·locats, han d'actuar amb urgència

Vodafone acaba de fer un cop mestre en el mercat de les telecomunicacions. Tant Movistar com Orange es veuen obligats a reaccionar davant aquest moviment que podria canviar les regles del joc. L'operadora britànica ha llançat una sèrie d'iniciatives amb l'objectiu de millorar el seu servei i guanyar terreny en un sector altament competitiu.

Un dels canvis més recents ha estat la creació de VSales. És una plataforma que promet revolucionar la manera en què l'operador gestiona les vendes i l'atenció al client.

Un gir de Vodafone cap a l'eficiència i el control

Vodafone porta diversos mesos implementant canvis amb l'objectiu de millorar l'experiència dels seus clients. Fa algunes setmanes, la companyia va presentar VPlat, una plataforma que facilita la gestió interna de l'atenció al client. Aconsegueix així millorar l'eficiència i la qualitat del servei.

No obstant això, la jugada més recent és VSales, que fa un pas més enllà en centrar-se en la gestió directa de les vendes. Fins ara havia externalitzat part de les seves vendes a empreses terceres. El que significava menys control sobre com es gestionaven les interaccions amb els clients.

D'aquesta manera, Vodafone pren el control directe sobre la gestió de la seva xarxa comercial. Inclourà la venda en stands i a través de porta a porta, cosa que li permet establir una relació més propera i personalitzada amb els seus usuaris. Això no només promet un servei més àgil i de major qualitat, sinó que també genera noves oportunitats d'ocupació.

Beneficis per als clients de Vodafone

Els principals beneficiats d'aquest canvi seran, sens dubte, els clients de Vodafone. La nova estructura de vendes permetrà que l'atenció sigui més directa i personalitzada, cosa que molts usuaris valoren enormement.

A més, la gestió interna permetrà a l'operador adaptar-se més ràpidament a les necessitats del mercat. Això implicarà oferir productes i serveis ajustats al que realment busca el consumidor.

Un dels grans avantatges d'aquest model és la possibilitat de tenir una resposta més àgil als problemes dels clients. En estar Vodafone més a prop dels seus usuaris, no només s'agilitzen els processos, sinó que també s'ofereixen solucions més eficients i adaptades a cada cas.

L'impacte per a Movistar i Orange

Aquest canvi de Vodafone no passa desapercebut per als seus competidors. Movistar i Orange es veuen obligats a ajustar les seves estratègies per no perdre terreny. La nova estratègia de l'operador britànic els obliga a replantejar-se el seu model d'atenció al client i vendes.

El repte per a aquests dos gegants de les telecomunicacions serà respondre de manera efectiva a la proximitat que Vodafone oferirà als seus usuaris. La nova estratègia de la companyia no només millorarà la qualitat del servei, sinó que, a més, generarà un ambient més competitiu. Movistar i Orange hauran de trobar noves formes de fidelitzar els seus clients i oferir-los una atenció de qualitat si no volen perdre terreny.