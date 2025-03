Preu de la llum avui, dilluns 24 de març, per hores: quan és més cara i més barata

Nova pujada del cost mitjà de l'electricitat, comença una nova setmana i amb ella torna a pujar aquest cost. No ho fa de manera exagerada, però la tendència és la que és. I és que per a aquest dilluns dia 24 de març de 2025 el preu mitjà de la llum a Espanya és de 44,46 euros per megawatt hora (MWh).

Com diem, això implica una pujada respecte al preu mitjà del dia anterior. El cost de l'electricitat, de mitjana, aquest diumenge ha estat en els 29,13 euros per megawatt hora (MWh). És a dir que, segons aquestes dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'ha produït una pujada d'uns 15 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 24 de març de 2025, hora a hora

La dinàmica de preus del dia, però, no canvia massa. Com ja ha passat aquest diumenge, els preus més barats es donaran durant les hores diürnes i els preus més cars tornaran a ser en les franges de la nit.

Exactament igual que aquest diumenge, els preus més barats aniran des de mig matí fins a mitja tarda. Entre les 10:00 i les 17:00, el preu de la llum estarà significativament baix, sense arribar a passar dels 10 euros per megawatt hora (MWh). Les hores més barates de totes seran les que van entre les 11:00 i les 13:00.

10:00 - 11:00: 3,52 €/MWh

11:00 - 13:00: 0,65 €/MWh

13:00 - 14:00: 2 €/MWh

14:00 - 16:00: 3,52 €/MWh

Són hores que pots aprofitar per fer coses com posar rentadores o assecadores, cuinar amb el forn, passar l'aspirador i molt més. En definitiva, per fer tot allò que pugui tenir una despesa elevada de llum a casa.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Però com passa cada dia, no seran aquests els preus de tota la jornada. De cara a la tarda, i especialment a la nit, els preus pujaran. El cost més alt del dia estarà entre les 19:00 i les 20:00, però les següents hores de la nit tampoc es quedaran enrere.