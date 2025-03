El pla que té preparat Vodafone posa contra les cordes Movistar: avui mateix

En un moviment estratègic que posa la mirada en Movistar, Vodafone ha fet un important pas endavant en l'àmbit de la connectivitat avançada. L'operador britànic ha revelat els seus plans a curt termini, els quals podrien posar en problemes la gegant espanyola.

La clau està en un ambiciós projecte que tenen en ment. Es tracta de l'expansió dels seus data centers perifèrics o edge data centers. És una jugada que podria marcar la diferència en el mercat de les telecomunicacions.

Vodafone ha anunciat que pretén tancar 2025 amb 100 centres de dades perifèrics. Això suposaria un augment del 60% en comparació amb els 60 que té actualment. Aquests centres no són instal·lacions convencionals, sinó petites infraestructures que se situen a prop de les fonts de generació de les dades.

Amb aquest enfocament, l'operador no només busca expandir la seva presència, sinó també donar una resposta directa a la creixent demanda de serveis en el núvol, connectivitat avançada i solucions de telecomunicacions. Estan sent requerides per empreses i administracions públiques i cal satisfer les seves necessitats.

Vodafone ofereix un servei a molts negocis

Des de Vodafone expliquen que aquests centres perifèrics permeten a les empreses gestionar les seves dades i aplicacions de manera més eficient. A més, garanteixen la seguretat, el rendiment i la disponibilitat de les dades en tot moment.

Aquesta millora és crucial per al funcionament de tecnologies emergents, com l'edge computing, que requereixen processament de dades en temps real i a prop de les infraestructures dels usuaris. Això optimitza el rendiment dels serveis de cloud computing i millora la latència, cosa que és vital per a l'èxit de moltes aplicacions i serveis.

Vodafone va un pas per davant de Movistar

Aquest enfocament no és només una resposta a les tendències tecnològiques actuals, sinó també un clar missatge a Movistar, que òbviament es veu desafiat per l'expansió de Vodafone en aquest camp. La capacitat de Vodafone per implementar aquests centres de dades en llocs estratègics, propers als seus clients, li dona un avantatge considerable.

A mesura que la demanda de solucions basades en el núvol creix, Vodafone està en una posició ideal per capitalitzar aquesta oportunitat. És evident que està posant a Movistar contra les cordes. No només li està guanyant terreny en l'àmbit de la infraestructura digital, sinó que també demostra que sap adaptar-se a les necessitats del mercat.