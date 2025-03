Salten les alarmes a Vodafone per un error garrafal: no els queda cap altra opció

Vodafone va cometre un error molt greu que l'ha obligat a rectificar. El cas involucra una veïna de Huelva. Després d'un llarg procés de queixes i reclamacions, ha aconseguit recuperar els 520,50 euros que la companyia li havia cobrat indegudament.

Aquest incident ha posat en evidència les males pràctiques que, de vegades, poden ocórrer amb les grans empreses. Especialment quan no es revisen bé les factures dels clients.

El 2021, aquesta dona va contractar la tarifa Vodafone Ilimitada Esencial, un servei que incloïa trucades i dades il·limitades per al seu mòbil. No obstant això, per raons personals i de salut, va deixar de revisar les factures de l'operadora durant un temps. Va ser al gener de 2024 quan, en revisar un rebut, es va adonar d'un cobrament estrany.

Hi havia un pagament mensual per una subscripció a una plataforma de videojocs anomenada Playweez. Aquesta dona mai no havia contractat aquest servei ni n'havia fet ús.

Vodafone cobrava per alguna cosa que no havien contractat

En observar que el càrrec era recurrent, es va adonar que durant més d'un any Vodafone li havia estat cobrant entre 18 i 22,50 euros mensualment. Un total de 520,50 euros que, clarament, no corresponien amb els serveis contractats. Alarmada per la situació, va contactar amb la companyia per aclarir l'assumpte.

La resposta inicial de l'operadora va ser insostenible. Li van dir que, si la subscripció estava activada, era perquè ella hauria donat el seu consentiment en algun moment. Una cosa que l'afectada negava rotundament.

Davant la queixa, Vodafone es va comprometre a revisar les factures i, segons un dels agents, tornarien els diners en la següent factura. No obstant això, en rebre la factura promesa, la clienta es va trobar amb una gran decepció. En lloc dels 520,50 euros que li devien, només hi havia un descompte de 30 euros.

La dona no es va donar per vençuda i va tornar a contactar amb l'operadora. En aquesta ocasió, Vodafone li va indicar que no li tornarien la resta dels diners. Davant la falta de resposta i la injustícia del cas, l'afectada va decidir posar la seva queixa en mans de FACUA-Consumidors en Acció.

FACUA va assumir el cas i, després de diverses gestions, va aconseguir que Vodafone tornés a la dona els 490,50 euros restants. Finalment, l'assumpte es va resoldre favorablement per a l'afectada, però no tan bé per a l'operador. Va haver de reconèixer l'error i rectificar la seva postura, tornant tots els diners cobrats indegudament.

Un error de Vodafone que no pot repetir-se

Aquest incident posa en evidència els errors que poden ocórrer amb grans empreses com Vodafone. I és que no sempre semblen estar disposades a assumir la seva responsabilitat de manera immediata.

Les queixes dels consumidors han de ser ateses amb serietat i rapidesa. Aquest cas demostra la importància de no rendir-se davant situacions injustes.

És fonamental que els usuaris estiguin atents a les seves factures. Situacions com aquesta poden ocórrer amb més freqüència del que sembla. En aquest cas, gràcies a la intervenció de FACUA, la dona va aconseguir el que li corresponia, però aquest tipus de situacions no haurien de donar-se.