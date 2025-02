Avís urgent sobre el canvi d'hora a Espanya: queden molt pocs dies

Cada any, amb l’arribada de la primavera, Espanya s’enfronta a un ajust en la seva rutina diària: el canvi a l’horari d’estiu. A la matinada de l’últim diumenge de març, els rellotges s’avancen una hora amb l’objectiu d’aprofitar millor la llum natural i, en teoria, estalviar energia. Tanmateix, aquest hàbit, arrelat a molts països, ha generat un intens debat en els darrers anys.

Mentre alguns en defensen els beneficis, d’altres en qüestionen l’impacte en la salut, el rendiment laboral i el consum energètic. Ara, la incertesa sobre la seva continuïtat ha pres més rellevància que mai, deixant a l’aire una pregunta clau: serà aquesta l’última vegada que ajustem els nostres rellotges?

Un canvi d'hora que és al focus de debat

El canvi d'hora té com a principal objectiu l'estalvi d'energia. En avançar una hora a la primavera, es busca aprofitar millor la llum natural durant les hores laborals. Segons el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), aquesta mesura redueix el consum elèctric en fer coincidir les hores de sol amb la jornada de treball.

No obstant això, aquest argument no convenç a tothom, malgrat la justificació oficial, molts ciutadans consideren que el canvi d'hora és contraproduent. La discrepància es deu al fet que, per a alguns, els efectes negatius del canvi, com els problemes de salut, superen els beneficis anunciats. Fins i tot, alguns asseguren que no s'aconsegueix un estalvi significatiu d'electricitat, i la mesura no té l'efectivitat que s'esperaria.

Les regulacions actuals estableixen que els canvis d'hora a Espanya continuaran fins al 2026. El Butlletí Oficial de l'Estat menciona dates només fins al 2026, un fet que ha portat a especular que els de 2025 podrien ser els últims. El BOE detalla els canvis d'hora fins al 2026, però això no vol dir que la mesura es deixarà d'aplicar després d'aquesta data.

Malgrat això, la decisió final no depèn exclusivament de les autoritats espanyoles. El 2018, la Comissió Europea va realitzar una consulta en què un 80% dels enquestats va mostrar el seu desig d'eliminar el canvi d'hora.

No obstant això, fins al moment, no s'ha pres una decisió definitiva a l'àmbit europeu. Per tant, encara que les veus crítiques continuen, encara es desconeix quan i com s'adoptarà una postura sobre aquesta qüestió.

Efectes negatius i conseqüències per a la salut

El canvi d'hora té efectes que van més enllà de la mera alteració de la rutina diària. Molts experts en salut, com els de la Societat d'Investigació del Son, han advertit sobre els possibles danys als cicles circadiaris. L'alteració en els horaris de son pot provocar fatiga, estrès i altres problemes de salut que afecten tant a joves com a adults.

A això s'hi suma l'impacte de l'horari d'hivern, quan es fa fosc a hores molt primerenques. Aquest canvi afecta la productivitat i benestar de les persones, que es veuen forçades a adaptar-se a un horari que, en molts casos, no s'ajusta a les seves necessitats naturals. Les crítiques cap al canvi d'hora continuen creixent, però per ara, no hi ha indicis clars que s'hagi d'eliminar.

El canvi d'hora continua sent un tema de debat, i encara que alguns pensen que aquest podria ser l'últim, encara es manca d'una resolució final. El futur de l'horari d'estiu depèn de les decisions de la Unió Europea, que encara no s'ha pronunciat de manera definitiva. Per ara, els ciutadans hauran d'ajustar-se a la mesura una vegada més.