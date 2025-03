Movistar se surt amb la seva una vegada més: a Orange ja saben que així resulta impossible

Movistar acaba de donar un cop d'autoritat en el mercat de la televisió, especialment en el món del futbol, amb una promoció que arrasarà. Amb aquesta nova oferta, la companyia de telecomunicacions ha aconseguit captar l'atenció de milers d'usuaris. Això deixarà la seva competència, Orange, en una posició complicada.

L'operador de Telefónica ha llançat una promoció única per a aquells que estimen l'esport rei. La seva tarifa Tot el Futbol ha passat de costar 49 euros al mes a només 25 euros al mes durant sis mesos, la qual cosa representa un estalvi considerable. El millor de tot és que no hi ha permanència, per la qual cosa els usuaris no han de comprometre's a llarg termini.

Aquest tipus de promocions sempre desperten l'interès dels aficionats al futbol. Sobretot si tenim en compte la situació actual de les competicions.

Movistar t'assegura el millor

Per poder gaudir d'aquesta tarifa, serà necessari tenir contractat el paquet Movistar Plus+, que és la porta d'entrada a aquest contingut exclusiu. Movistar s'assegura així que els seus clients tinguin accés a tota la Primera i Segona Divisió. Però també la Champions League, l'Europa League, la Conference League i la Copa del Rei.

És a dir, els aficionats tindran accés a tot el futbol nacional i internacional a un preu molt més assequible. Just, a més, quan les competicions estan en la seva fase més emocionant.

La competència es complica per a Orange

Amb aquesta jugada, Movistar posa pressió sobre Orange, que no pot quedar-se de braços plegats. Si bé Orange també ofereix futbol en les seves tarifes, la promoció de Movistar és, sens dubte, una de les més atractives del moment.

La temporada està arribant a la seva fi i els partits més emocionants estan per jugar-se. El que fa que moltes persones es decideixin a contractar serveis que els donin accés a tot el contingut esportiu.

Per a Orange, competir amb una oferta tan competitiva com la de Movistar no serà fàcil. Els usuaris que busquen accedir als partits més importants de la temporada trobaran en la proposta de Movistar una opció molt difícil de rebutjar. Això obliga Orange a pensar en noves estratègies per no perdre terreny en aquest sector tan competitiu.

Una promoció que val la pena valorar

No hi ha dubte que la promoció de Movistar és una oportunitat única per a tots aquells amants del futbol. Amb el preu reduït i sense permanència, Movistar ha creat una oferta que molts no deixaran escapar. A més, la proximitat de la fase final dels campionats fa que aquesta proposta sigui encara més temptadora.

Els aficionats podran gaudir dels partits clau de la temporada, a un preu molt més baix que l'habitual. A més, sense haver de comprometre's a un contracte llarg.